Studiengänge in Meschede kennen lernen

Fachhochschule Südwestfalen informiert ab dem 26. Mai in Online-Veranstaltungen über das Studienangebot am Standort Meschede

brilon-totallokal: Die Fachhochschule Südwestfalen bietet ab dem 26. Mai Videokonferenzen zum Studienangebot am Standort Meschede an. In den Online-Veranstaltungen können sich Studieninteressierte ausführlich über ein Studium in Technik oder Wirtschaft informieren.

Den Auftakt bildet am 26. Mai um 14:30 Uhr eine Veranstaltung zum Bachelor- Studiengang Wirtschaft. Am 27. Mai folgen um 16 Uhr die Bachelorstudiengänge Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen sowie um 17 Uhr der Bachelorstudiengang International Management. Am 28. Mai können sich Studieninteressierte um 16 Uhr über den Bachelorstudiengang Elektrotechnik informieren, um 17 Uhr über den Masterstudiengang Elektrotechnik.

Im Juni geht es wie folgt weiter: 2. Juni um 15 Uhr Masterstudiengang Strategisches Management, 3. Juni um 15 Uhr Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie und 8. Juni um 18 Uhr Masterstudiengang Maschinenbau. In allen Veranstaltungen gibt es Informationen zu Zulassungsvoraussetzungen, Einschreibungsmodalitäten, Inhalt und Aufbau des Studiums sowie Möglichkeiten des berufsbegleitenden oder dualen Studiums.

Interessierte melden sich bei Michael Baumhöfer per E-Mail an: [email protected] Sie erhalten dann die Zugangsdaten zu einer Zoom-Videokonferenz. Für die Teilnahme ist ein Computer, Tablet oder Smartphone sowie eine Inernetverbindung erforderlich. Informationen zu allen Studiengängen gibt es unter www.fh-swf.de.

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon