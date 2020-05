Die innovative Systemrenovierung von Haustüren

Mit wenig Aufwand wird die vorhandene Tür neu aufbereitet: nachhaltig, wertbeständig, sicher und schön

brilon-totallokal: Haustüren sind das Aushängeschild eines jeden Eingangsbereichs. Gleichzeitig sollen sie den Bewohnern sicheren Schutz bieten. Aber nahezu 90 Prozent aller Türen sind nicht sicher. Trotzdem schrecken viele Eigentümer aufgrund des unüberschaubaren Aufwands und der hohen Kosten vor dem Einbau einer neuen Haustür zurück.

Eine überzeugende Alternative zum Neukauf bietet beispielsweise die Systemrenovierung von Portas auf Basis der vorhandenen Tür. Mit eigens entwickelten innovativen Systemen und hochwertigen Materialien wird der wertvolle Türkern so aufgearbeitet, dass die bestehende Haustür innerhalb nur eines Tages den vom Kunden gewünschten neuen Stil erhält. Der Eingangsbereich wird dabei nicht zur „Baustelle“ – eine umweltfreundliche wie nachhaltige Idee.

Eine spezielle Strukturoberfläche sorgt sowohl für eine besonders edle Optik als auch dafür, dass die Haustüren weniger leicht verschmutzen: Sie sind gleichermaßen wetterfest wie pflegeleicht. Ob mit oder ohne Lichtausschnitt, in schönen Holz-Dessins oder in pulverlackiertem Aluminium, ob modern oder klassisch, mit passendem Vordach oder seitlichem Wetterschutz, die innovative Systemrenovierung ist die überzeugende Lösung für alle Arten von Haustüren. Schöne Beschläge runden das Sortiment ab. Auf Wunsch kann in jede „neue“ Haustür auch ein zeitgemäßes Sicherheitspaket integriert werden.

Das Anti-Einbruch-Konzept besteht aus mehreren Komponenten: Eine 3-Punkt-Verriegelung mit Schließzapfen sichert die Tür mit Umdrehen des Schlüssels an drei Stellen gleichzeitig. Ein verlängertes Schließzapfenblech verhindert, dass sie mit Gewalt aufgestoßen werden kann. Zudem schützt eine zusätzliche Aushubsperre mit drei Bolzen vor Aushebelversuchen und aufbohrgeschützte Schließzylinder sowie 1 mm dicke Stahlblecheinlagen in Türgröße behindern gewaltsames Eindringen. Zusätzlich bietet der 200° Weitwinkel-Spion einen guten Blick durch die verschlossene Tür. Diese bewährte Systemrenovierung von Haustüren ist eine kluge und wertsteigernde Investition in ein schönes und sicheres Zuhause. Mehr unter www.homeplaza.de und www.portas.de.

Quelle: © easy-PR®

