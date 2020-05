MUSICAL FIEBER – ansteckend aber nicht gefährlich

LIVE-Konzert mit Musicalstar Chris Murray im Autokino am Flughafen Paderborn

brilon-totallokal: Am 31.05.2020 findet im Autokino am Flughafen Paderborn eine Deutschlandpremiere statt, denn das, was dort geboten wird, ist aktuell bundesweit einmalig! Veranstalter Wiegelmann Event & Catering setzt auf Musicaltheater, wie man es sonst nur aus großen Häusern kennt. 4 hervorragende Sänger/innen des deutschlandweit bekannten und erfolgreichen Ensembles MOVIE & MOTION sowie „Musical-Schwergewicht“ Chris Murray (einer der bekanntesten und beliebtesten Musicalstars der deutschsprachigen Szene) kommen mit der Show MUSICAL FIEBER nach Paderborn um den ausgehungerten Theatergängern, Musicalfans und jedem, dem Unterhaltung fehlt, eine echte Alternative zu bieten.

Natürlich muss sich das gesamte Team auch hier an die Abstands- und Hygieneregelungen halten, doch das hält das sympathische Team nicht davon ab mit vielen aufwändigen und bunten Kostümen die Bühne zu betreten. So wird z.B. eine Grizabella den Klassiker „Erinnerung“ auch wirklich als Katze präsentieren. Das Phantom der Oper wird glaubwürdig in voller Montur sein Unwesen treiben und auch die Kaiserin Elisabeth lässt es sich nicht nehmen in dem bekannten Sternenkleid die Bühne zu betreten. Doch neben vielen, wundervollen Melodien gibt es zudem auch noch jede Menge zu Lachen …

Damit jeder Besucher in den vollen Genuss der Show kommt, wird das Bühnentreiben mit mehreren Kameras auf die 18m x 7m große LED-Wand übertragen.

Steffi Koeltsch, Leiterin des Ensembles freut sich sehr mit ihrem Team endlich wieder auf einer echten Bühne stehen zu können und vor echtem Publikum zu spielen, auch, wenn alles ganz anders sein wird als gewohnt.

Tickets für dieses einzigartige Event sind erhältlich unter www.kinoheld.de (Autokino am Flughafen Paderborn – Büren) Fragen zur Veranstaltung und zum VVK können unter: [email protected] gestellt werden.

Quelle: S.K. Entertainment GbR

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon