Ein individueller Spielplatz

Um- und anbaufähiges Spielgeräte-System fördert die Kreativität

brilon-totallokal: Vor allem in jungen Jahren sind frische Luft und viel Bewegung ausschlaggebend für eine gesunde Entwicklung von Körper und Seele. Um Kinder in der heutigen Zeit in den Garten zu locken, muss man ihnen jedoch etwas Besonderes bieten: Zu verführerisch ist das Programm im Fernsehen, zu vielfältig die Auswahl namhafter Spielkonsolen. Doch die Zeit reicht leider nicht immer aus, um den Nachwuchs stundenlang auf den entfernten Spielplatz zu begleiten, und ganz ohne Aufsicht geht es in dem Alter auch noch nicht. Das Beste wäre es da, den Spielplatz einfach in den eigenen Garten zu holen.

Mit ihrem einzigartigen Spielgeräte-System Multi-Play lockt die Firma Delta Gartenholz den Nachwuchs hinaus in den Garten. Das Herz der Anlage bildet der Grundturm mit den Maßen 118 x 118 x 350 Zentimetern. Bei der Entwicklung von Multi-Play stand die Sicherheit der Kinder an oberster Stelle. Aus diesem Grund ist das gesamte System, nicht nur einzelne Musteranlagen, TÜV-zertifiziert. Mit 24 kombinierbaren Einzelteilen und ebenso vielen Accessoires bietet es unzählige Möglichkeiten, einen ganz individuellen Spielplatz für die Kleinen zu gestalten. Der Clou: Multi-Play ist jederzeit auch nachträglich um- und anbaufähig und wächst so mit dem Alter der Kinder mit. Daher sind die vielen Anbauelemente und Accessoires eine prima Geschenkidee für Oma und Opa. Damit man sich im Vorfeld bereits seinen geplanten Spielplatz vorstellen kann, hat sich Delta etwas Praktisches einfallen lassen: Mittels eines Online-Konfigurators wird man selbst zum Architekten und stellt sich die Spielanlage per Mausklick zusammen. Weil die Anlage detailgetreu in 3D gezeigt wird, fällt es einem leicht, sich vorzustellen, wie der spannende Spielspaß im Garten später aussehen wird. Wem selbst das zu kompliziert oder zeitaufwendig ist, kann auf bereits vorgeplante Anlagen zurückgreifen und diese wahlweise verändern oder erweitern. Sparfüchse kassieren zudem auf jede fertige Anlage einen Rabatt von zehn Prozent. Unter www.multi-play.net findet man nicht nur weitere Informationen und die Montageanleitung, sondern auch den nächstgelegenen Multi-Play-Fachhändler. Mehr gibt es außerdem unter www.gardenplaza.de.

