IHK VERANSTALTUNGS-HINWEIS

Nebenkostenabrechnung schnell gelernt – Training zur Betriebskostenabrechnung für Mieter und Wohnungseigentümer

brilon-totallokal: Egal ob bei der Vermietung von Wohn- oder Gewerberaum, die oft auch als „2. Miete“ bezeichnete Umlage von Nebenkosten birgt viele Fallstricke. Ein Training des IHK-Bildungsinstituts in Arnsberg behandelt anhand von zahlreichen Beispielen, welche Voraussetzungen an eine rechtswirksame Nebenkostenabrechnung gestellt werden, wie sie am besten aufgebaut wird, welche Nebenkosten umgelegt werden können und welche nicht. Trainingstermin ist der 29.5.2020 in der Zeit von 09:00 – 17:00 Uhr.

Online Englisch lernen im Einzeltraining – Individuell und zeitlich unabhängig lernen

brilon-totallokal: Andere Zeiten bringen andere Möglichkeiten mit sich. So ist beispielsweise auch ein Online-Training des IHK-Bildungsinstituts entstanden, das Teilnehmern die Möglichkeit bietet, sich ganz individuell sprachlich fortzubilden. Kurze, intensive Trainingseinheiten von jeweils einer Unterrichtsstunde zu einem Zeitpunkt, den die Teilnehmer mit ihrer Online-Trainerin abstimmen und in einer Taktung, die sie selbst bestimmen, bieten größtmögliche Flexibilität.

Das Webinar ist ideal für alle, die ihre vorhandenen Kenntnisse auffrischen möchten, sich konkret auf eine Sitzung oder einen Vortrag vorbereiten wollen oder zusätzliche Sprachkompetenz für ein spezielles Fachgebiet erlangen möchten.

Das Live-Online-Seminar besteht aus fünf einzelnen Trainingseinheiten von jeweils einer Unterrichtsstunde. Die Termine können frei gewählt werden. Nach der Anmeldung und der individuellen Terminabsprache mit der Dozentin, erhalten die Teilnehmer eine Mail mit den Zugangsdaten zum virtuellen „Seminarraum“.

Interessenten können sich über die Homepage des Instituts anmelden – www.ihk-bildungsinstitut.de – oder sich an Erika Breil wenden: Telefon 02931 878221, E-Mail: [email protected].

Quelle: Fabian Ampezzan – Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon