POL-HSK: Motorradunfall auf der L 636

In Marsberg-Oesdorf kam es am Samstagabend zu einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich der L 686/Sauerkrautweg.

brilon-totallokal: Ein 65-jähriger Mann aus Marsberg war mit seinem Traktor in Richtung Meerhof unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte er in den Sauerkrautweg abbiegen. Hinter ihm fuhr ein 30-jähriger Mann aus Rodgau mit seinem Motorrad und musste bremsen. Ein 27-jähriger Mann aus Borgentreich fuhr mit seinem Motorrad auf die Maschine des 30-Jährigen auf. Hierbei wurde er schwer verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

