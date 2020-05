DRK Blutspende steht trotz Lockerungen vor großen Herausforderungen

Der DRK-Blutspendedienst West steht in Zeiten der Lockerungen vor einer großen Herausforderung.

brilon-totallokal: Einerseits steigt der Bedarf an Blutpräparaten momentan stark an – andererseits kann der DRK-Blutspendedienst den Bedarf kaum decken, weil noch sehr viele Blutspendetermine durch Corona entfallen und nicht durchgeführt werden können. Es gibt nur einen Ausweg: Die öffentlichen Blutspendetermine müssen unbedingt angenommen werden.

Mi 03.05. Marsberg 16:30 – 20:00 Uhr Sekundarschule, Trift 33

Nachdem sich der Blutspendedienst des DRK zu Beginn der Coronapandemie darauf hat einstellen müssen, weit weniger Blut für die Versorgung der Patienten bereitzustellen, weil die Kliniken ihre Kapazitäten für die Notfallversorgung der CoV-Sars-2 Patienten umgestellt hatten, schalten diese nun wieder in den Normalbetrieb. Es wird wieder operiert und sogenannte elektive Eingriffe werden vorgenommen. Dadurch steigt der Bedarf an Blutspräparaten sprunghaft an.

Die DRK-Blutspendedienste arbeiten versorgungsorientiert – die Menge von Blutkonserven, die in Therapie und Notfallversorgung benötigt werden, stellen die Blutspendedienste bereit. Selbst zu Ferien- oder Feiertagen gelingt es den Blutspendediensten in der Regel Bedarf und Aufkommen möglichst im Einklang zu halten. Corona bringt dieses System ins Wanken – der Blutspende-Kompass funktioniert nicht mehr. “Das Blutspendewesen benötigt dringend regelmäßige Blutspender!” appelliert Stephan David Küpper, Pressesprecher beim DRK-Blutspendedienst West und ermuntert alle, sich unter www.blutspendedienst.jetzt über Blutspendetermine in Wohnortnähe zu informieren.

Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet.

Unter 0800 -11 949 11 werden montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr alle Fragen beantwortet. Antworten zu Fragen im Zusammenhang einer Blutspende in Coronazeiten, gibt der DRK-Blutspendedienst hier: https://www.blutspendedienst-west.de/corona

Quelle: DRK-Blutspendedienst West

