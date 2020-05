Fit für’s Büro

Intensivtraining im VHS-Sommerprogramm

brilon-totallokal: In der Woche vom 25.-29.06.2020 bietet die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg in ihrem diesjährigen Sommerprogramm ein Intensivtraining im Bereich Microsoft Office an.

Von Montag bis Freitag können Interessierte ihre vorhandenen Grundkenntnisse in Word, Excel und PowerPoint auffrischen und vertiefen. Der Vorteil: Da das Training als Webinar stattfindet, ist eine Teilnahme aus dem Home Office, dem Büro oder aber auch aus dem Urlaub möglich.

Schulungszeiten sind täglich von 09:00-11:15 Uhr sowie von 14:00-16:15 Uhr. Anmeldungen und Infos sind telefonisch unter 02992 1280 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

