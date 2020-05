Blumen, Pflanzen, Geschenke & Co. aus der Selbstbedienungshütte

Beatrix Brandenburg setzt sowohl auf persönliche Beratung als auch auf kontaktloses Einkaufen

brilon-totallokal: Seit über zehn Jahren steht der Name Beatrix Brandenburg in Brilon für kreative Floristik und Eventdekoration. In ihrem Verkaufsladen in der Keffelker Straße 36 berät sie Kunden und zeigt die Vielfalt der Blumenwelt.

In der aktuellen Corona-Krise meiden viele Menschen den direkten Kontakt. Das hat Beatrix Brandenburg zum Anlass genommen, ihre Selbstbedienungshütte ins Leben zu rufen: Vor dem Verkaufsladen befindet sich nun eine Hütte, in der sich die Kunden bedienen können. „Die Hütte ist mit einer Auswahl an Blumensträußen, Pflanzen, Geschenkideen und Deko bestückt“, sagt sie. Das Prozedere, das in der Hütte aushängt, ist denkbar einfach: Die Kunden können sich die Ware aus der Hütte nehmen und dort bezahlen. „Entweder schmeißen sie das Geld in die dortige ‚Kasse des Vertrauens‘ oder – wenn sie es nicht passend haben – schicken sie mir ein Foto der Ware und ich schreibe ihnen eine Rechnung. Das passiert alles auf Vertrauensbasis, bisher hat mich keiner meiner Kunden enttäuscht.“

Und auch wenn der Kunde einen Wunsch hat oder etwas Bestimmtes kaufen möchte, ist das kein Problem: einfach unter 02961-9875768 oder 0151-14950837 anrufen, vorbestellen und die Ware in der Hütte abholen. Ganz einfach und kontaktlos.

Die Idee kommt super an, die Selbstbedienungshütte ist hoch frequentiert. Natürlich ist aber auch der Verkaufsladen wie gewohnt geöffnet und Beatrix Brandenburg steht für die Beratung und den Verkauf vor Ort zur Verfügung. „Das ist in der momentanen Lage doch klar und ganz wichtig, denn Blumen bringen wie immer etwas mehr Fröhlichkeit und Lebensmut in unseren aktuell schwierigen Alltag“, sagt sie.

Die Selbstbedienungshütte ist Mi.-Sa. 10-18 Uhr und So. 11-14 Uhr geöffnet. Der Verkaufsladen ist am Fr. 09-12 Uhr und 15-18 Uhr sowie am Sa. 9-13 Uhr geöffnet.

Quelle: Andreas Kemper

