Entspannungsseminar

In jedem Menschen ist die Kraft, die ihn gesund und glücklich sein lässt.

brilon-totallokal: Im Alltag gibt es viele Herausforderungen. Menschen sehnen sich daher oftmals nach Orten, um Kraft und Energie zu schöpfen und zu schenken. Den Alltag loslassen, zur Ruhe kommen, sich selbst wahrnehmen und die Seele baumeln lassen – dies verspricht das Seminar der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen in der Tagungsstätte Soest unter dem Titel „Ein Tag voller Klang und Stille“.

Am 27. August 2020 findet unter Leitung der Entspannungspädagogin Irene Urich ein Seminar statt, in dem verschiedene Entspannungstechniken ausprobiert werden können, um die Ruhe, Gelassenheit und Freude zu finden. Vielseitige Körper- und Wahrnehmungsübungen, verschiedene Entspannungstechniken, Atem- und Achtsamkeitsübungen, Fantasiereisen und Klangmeditationen unterstützen das Gefühl, im Alltag was Gutes zu tun. Die Kosten betragen 79 Euro.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon