Infos zum Wirtschafts(psychologie)-Studium

Fachhochschule Südwestfalen informiert am 2. Juni und 3. Juni online über die Studiengänge Strategisches Management und Wirtschaftspsychologie

brilon-totallokal: Am 2. Juni um 15 Uhr informiert die Fachhochschule Südwestfalen in Meschede über das Masterstudium Strategisches Management. Am 3. Juni gibt es um 15 Uhr Informationen zum Bachelor-Studiengang Wirtschaftspsychologie. Beide Veranstaltungen finden online als Videokonferenz statt.

Die Wirtschaftspsychologie beschreibt und verändert das Verhalten von Menschen in Organisationen: Wie kann man Unternehmen besser führen, Persönlichkeiten entwickeln und auf Veränderungen vorbereiten? Der Bachelor-Studiengang verknüpft betriebswirtschaftliches Wissen mit Psychologie. Studierende qualifizieren sich insbesondere für Management- und Führungsaufgaben im Personalwesen, Changemanagement, Job Design oder Marketing.

Unternehmensführung, Marketing und Management sind ebenfalls wichtige Bestandteile des weiterführenden Masterstudiums Strategisches Management. Das Studienangebot richtet sich an Absolvent*innen betriebswirtschaftlicher Bachelor-Studiengänge. Das Studium qualifiziert sie für die verantwortungsvolle Übernahme von strategischen Management- und Führungsaufgaben in global aufgestellten Unternehmen.

In beiden Veranstaltungen gibt es Informationen zu Zulassungsvoraussetzungen, Einschreibungsmodalitäten sowie Inhalt und Aufbau des Studiums. Interessierte melden sich bei Michael Baumhöfer per E-Mail an: [email protected] Sie erhalten dann die Zugangsdaten zu einer Zoom-Videokonferenz. Für die Teilnahme ist ein Computer, Tablet oder Smartphone sowie eine Inernetverbindung erforderlich. Informationen zu allen Studiengängen gibt es unter www.fh-swf.de.

