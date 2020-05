Günter Dickel 50 Jahre Mitglied der Briloner CDU

Für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Briloner CDU wurde jetzt Günter Dickel durch den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Wolfgang Diekmann geehrt.

brilon-totallokal: Kurz nach seinem Eintritt rückte er bereits 1970 über die Reserveliste in den Rat der Stadt Brilon nach und wurde 1973 zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt. Nach der kommunalen Neugliederung, dem Zusammenschluss mit den Dörfern im Jahre 1975, war er bis zur ersten Wahl des gemeinsamen Stadtparlaments kommissarischer Bürgermeister. Darüber hinaus war Günter Dickel rund zehn Jahre Mitglied des Kreistages Hochsauerland. In all den vielen Jahren hat der Jubilar bis zum heutigen Tag stets engagiert Vorstandsarbeit an der CDU-Basis betrieben. Noch heute ist der 82-Jährige stellvertretender Vorsitzender der Senioren-Union des Hochsauerlandkreises. „Danke für Deine 50jährige Arbeit für die Bürger in deiner Heimatstadt und für die Christlich Demokratische Union. Du hast Dich für unsere Stadt verdient gemacht“, so der Stadtverbandsvorsitzende bei der Ehrung.

Bild: Das Bild zeigt den Geehrten Günter Dickel und den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Wolfgang Diekmann

Bericht/Foto: CDU Brilon

Quelle: Wolfgang Diekmann

