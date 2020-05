Sparkasse Hochsauerland öffnet wieder alle Filialen

Am kommenden Dienstag, 2. Juni 2020, öffnet die Sparkasse Hochsauerland weitere Filialen.

brilon-totallokal: Die Teams in Alme, Niedersfeld, Siedlinghausen, Ramsbeck, Züschen und Olsberg Bahnhofstrasse sind dann mit Servicezeiten wieder persönlich für ihre Kundinnen und Kunden da. In der Hauptstelle in Brilon werden die bisher geltenden Servicezeiten erweitert.

„Als nächsten Schritt in Richtung Normalität haben wir uns für die Wiedereinführung von Servicezeiten in allen Filialen entschieden und verfolgen damit unseren Weg einer schrittweisen Öffnung.“, erläutert Sparkassendirektor Ingo Ritter.

In allen Filialen können zudem, unabhängig von den Servicezeiten, persönliche Beratung erfolgen. Dafür sind Plexiglasschutzwände in die Beratungsräume integriert worden. Auf Wunsch des Kunden tragen die Berater zusätzlich einen Mund- und Nasenschutz. Natürlich gelten weiterhin die mittlerweile üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Beim Besuch in der Sparkasse ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Für alle Bankgeschäfte kann das digitale Angebot im Online-Banking oder in der Sparkassen-App genutzt werden. Die digitalen und mobilen Zugangswege sind über die Internetfiliale der Sparkasse Hochsauerland zu erreichen. Dort gibt es auch eine Übersicht über die detaillierten Öffnungszeiten aller Filialen. Außerdem steht das Kunden-Service-Center per Telefon, E-Mail und Online-Chat wie gewohnt von montags bis freitags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr unter der Rufnummer 02961 / 793-0 zur Verfügung.

Quelle: Bernhard Hohmann – Sparkasse Hochsauerland

