Sommerprogramm der VHS BMO startet erstmalig

Kurse im Sommer konnte man schon immer vereinzelt im Programm der VHS BMO finden.

brilon-totallokal: Der Schwerpunkt lag bisher aber immer auf den Planungen bis Juni. Da in diesem Jahr vieles anders ist, legt die Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg erstmalig ein spezielles Sommerprogramm auf. „Zahlreiche Kurse mussten im März unterbrochen werden, können derzeit auf Grund von neuen Standards noch nicht wieder beginnen und die Teilnehmenden signalisieren uns täglich ihr Interesse“, teilt der VHS-Leiter Michael Klaucke mit. „In den vergangenen Wochen haben wir viele Kurse als kostenlose Webinare erfolgreich angeboten – mit dem Sommerprogramm möchten wir dieses Angebot nun ausbauen, aber ebenso Kurse in Präsenz anbieten, die für uns von den Standards umsetzbar sind“, so Anika Schnieders, die sich derzeit mit der Programmplanung beschäftigt.

Ab 1. Juni bis zum Semesterstart im September gibt es immer wieder neue Angebote der VHS, die in der Presse, auf der Webseite und bei Facebook beworben werden. Waldyoga, naturkundliche Wanderungen, Stand-Up-Paddling und Zumba-Kurse sind nur einige Auszüge von den Kursen, die in Präsenz stattfinden werden. Kochkurse, Weinproben und Städtetouren wird es im Sommer auch weiterhin in Webinarform geben. Mit den Kursen „Fit für’s Büro“ und „Englisch zum Auffrischen“ bietet die VHS ihren Teilnehmenden zwei Intensivwochen an, in denen sie ihre Kenntnisse für den beruflichen Gebrauch weiter ausbauen können. „Gerade das bietet sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmende in dieser Zeit gut an“, sagt Friederike Gretsch, die ebenfalls Programmverantwortliche ist:

„Die Kurse können aus dem Home-Office oder aus dem Büro heraus virtuell besucht werden“. Die VHS BMO versucht ein breit gefächertes Angebot zu bieten. Interessierte können sich auf der Homepage unter www.vhs-bmo.de oder in der Presse über die jeweiligen Angebote informieren.

Bild: Die Planungsverantwortlichen der VHS Anika Schnieders, Friederike Gretsch sowie Michael Klaucke (VHS-Leiter) freuen sich auf den Start des buntgemischten Sommerprogramms.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

