Wiedereröffnung des Phantasialand – fröhlich und sicher

Themenpark und Hotel Ling Bao wieder geöffnet

brilon-totallokal: Seit dem 29. Mai 2020 ist das Phantasialand wieder geöffnet und lädt zu phantastischen Erlebnissen ein – bei denen Spaß und Sicherheit in bestem Einklang stehen. Umfangreiche Maßnahmen zu Besucherbegrenzung, Abstand und Hygiene ermöglichen ein sicheres Parkerlebnis. Vor allem aber bieten die sechs Themenwelten mit einzigartigen Attraktionen, blühender Pflanzenpracht und köstlichen Genüssen viel Raum für Fahrspaß, Kinderlachen und gemeinsame Abenteuer. Kurz: für außergewöhnliche Freude in außergewöhnlichen Zeiten.

Begrenzte Besucherzahl mit Online-Tickets

Für ein sicheres und unbeschwertes Parkerlebnis ergreift das Phantasialand zur Wiedereröffnung gezielte Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit. Um die Besucherzahl zu begrenzen, können Tickets nur vorab online für ein festes Datum gekauft werden. Vor Ort werden keine Tickets verkauft, spontane Besuche sind derzeit nicht möglich.

Abstand und Hygiene

Im gesamten Phantasialand gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Farbige Bodenmarkierungen kennzeichnen überall im Park die nötigen Abstände und spezielle Wegführungen. In einigen Bereichen – darunter Parkeingänge, geschlossene Räume und Wartebereiche – muss zudem ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden; entsprechend der öffentlichen Regelungen gilt das jedoch erst für Kinder ab 6 Jahren.

An vielen Attraktionen gibt es darüber hinaus Desinfektionsstationen.

Um den Besuchern die Einhaltung der Regeln so leicht wie möglich zu machen, bekommt jeder Gast am Einlass ein übersichtliches Handbuch mit allen Regeln für den Parkbesuch überreicht. Auch die Mitarbeiter des Parks wurden diesbezüglich eigens geschult. Darüber hinaus weisen zahlreiche Markierungen, Schilder und regelmäßige mehrsprachige Durchsagen im Park auf die Regelungen hin.

Fahrspaß auf allen Attraktionen

Zur Wiedereröffnung des Themenparks sind alle Attraktionen geöffnet und bieten Fahrspaß für die ganze Familie: Von der rasanten Fahrt durch imposante Felsschluchten auf dem Weltrekord-Coaster Taron über die abenteuerliche Expedition mit der Wasserbahn Chiapas bis hin zum Spaß für die Kleinsten auf der Fröhlichen Bienchenjagd. Bei der Fahrt mit den Attraktionen und in deren Wartebereichen müssen Gäste ab 6 Jahren dabei stets einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die Shows und Themenkünstler sowie Gesichtsmaler und Ballonkünstler können derzeit nicht angeboten werden.

Genuss in Restaurants und Snacks

Die Restaurants und Snacks im Themenpark sind geöffnet und verwöhnen die Gäste mit thematisch abgestimmten Genüssen – vom herrlichen Schnitzel über mexikanische Tapas bis hin zu köstlichen Eiskreationen oder traditioneller Focaccia. In den Restaurants und in den Anstellbereichen der Snacks gilt der Mindestabstand und es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden – außer am Tisch.

Urlaub im Hotel Ling Bao

Das asiatische Themenhotel Ling Bao ist ebenfalls wieder geöffnet und empfängt die Gäste zu erholsamen Urlaubstagen in fernöstlichem Ambiente. Der paradiesische Hotelgarten mit seinen Pagoden und Teichen verströmt wohltuende Gelassenheit und auch der Innen- und Außenpool lädt zu entspannten Urlaubsmomenten ein. In den Hotelrestaurants bekommen Hotelgäste Spezialitäten aus der asiatischen Küche direkt am Platz serviert und auch die Hotelbars laden mit fernöstlichen Snacks zum Genießen ein.

Wie im Themenpark wurden auch im Hotel zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit ergriffen. Neben Abstandsregeln und weiteren Vorsichtsmaßnahmen machen veränderte Abläufe und angepasste Angebote in den Hotelrestaurants und -bars den Aufenthalt für die Gäste gleichermaßen sicher und entspannt.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Begrenzte Besucherzahl, Besuch nur mit vorab erworbenem, tagesgebundenen Online-Ticket. Nur im Online-Shop des Phantasialand erhältlich.

Verbindliche Regelungen zu Abstand, Mund-Nasen-Schutz und Hygiene,

zusammengefasst im Handbuch für den Parkbesuch

zusammengefasst im Handbuch für den Parkbesuch Öffnungszeiten wochentags täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 10:00 bis 19:00 Uhr

Alle Attraktionen sind geöffnet, Restaurants und Snacks im Park öffnen ebenfalls

Das asiatische Themenhotel Ling Bao ist geöffnet Innen- und Außenpool ist geöffnet Restaurant Bamboo und Restaurant Lu Chi sind für Hotelgäste geöffnet Li River Bar und Dragon Bar sind für Hotelgäste geöffnet

Alle aktuellen Informationen auf www.phantasialand.de

