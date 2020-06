Virtuelle Hansetage in Brilon

Sperrung des Marktes führt zu Beeinträchtigungen im Linienverkehr

brilon-totallokal: Die Hansetage 2020 in Brilon können aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus nur in virtueller Form stattfinden. Dennoch wird für die virtuelle Veranstaltung der Markt in Brilon ab Donnerstag, 4. Juni 2020 gesperrt. Von der Sperrung ist auch der Linienverkehr betrof-fen.

Bis voraussichtlich Sonntag, 7. Juni 2020 können die Busse der Li-nien S10, S30, R71 (FahrradBus), R74, R91, 382, 480, 481, 483, 486 und 489 die Haltestelle „Brilon, Markt“ nicht bedienen. Für den Ein- und Ausstieg wird in der Strackestraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Auch das Nacht-AST Brilon Olsberg startet während der virtuellen Hansetage an der Ersatzhaltestelle in der Strackestraße.

Weitere Informationen erteilt die „Schlaue Nummer für Bus und Bahn“ unter Tel. 0 180 6 / 50 40 30 (20 Cent/Anruf aus dem dt. Fest-netz, Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf).

Quelle: Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH

