Online-Bewerbung gestartet

Studienbeginn Wintersemester 2020/21: Studieninteressierte können sich ab sofort für ein Studium an der Fachhochschule Südwestfalen bewerben

brilon-totallokal: Meschede. Ab sofort können sich Studieninteressierte für ein Studium an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede bewerben. Die Online-Bewerbung für den Studienbeginn im Wintersemester 2020/21 ist freigeschaltet.

Der Standort bietet Studiengänge in den Bereichen Data Science, Elektrotechnik, International Management, Maschinenbau, Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftspsychologie an. Bis auf den Bachelor-Studiengang Wirtschaftspsychologie sind alle Studiengänge zulassungsfrei, also ohne Numerus Clausus. Für diejenigen, die ein Duales Studium anstreben, steht ein breites Angebot an ausbildungs- und praxisintegrierenden Studiengangvarianten zur Auswahl. Studienvoraussetzung für die Bachelor-Studiengänge sind das Abitur, die Fachhochschulreife oder eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung oder die bestandene Zugangsprüfung für Bewerber und Bewerberinnen ohne formale Hochschulreife. Für einige Studiengänge sind darüber hinaus noch Vorpraktika erforderlich.

In Meschede studiert es sich familiär. „Das Studium findet bei uns in einer sehr persönlichen und stark praxisorientierten Arbeitsatmosphäre statt und wir pflegen einen engen Kontakt zu unseren Studierenden“, erklärt Dekan Prof. Dr. Martin Botteck. „Bei uns wird kein Studienanfänger allein gelassen, wir unterstützen alle beim Start ins Studium.“ Mentoren und Studierenden-Coaches helfen bei der Orientierung in der Hochschule, bieten individuelle Beratung an und unterstützen mit Tipps zum richtigen Lernen oder zum Zeitmanagement.

Darüber hinaus bietet die Hochschule Mathematik-Vorkurse und in mehreren Studiengängen das Modell „Studium Flexibel“ an. Damit werden die Studieninhalte der ersten beiden Semester auf vier Semester gestreckt. „Indem wir den Studierenden mehr Zeit geben, können wir sie dort abholen, wo sie stehen“, erläutert Prorektorin Prof. Dr. Marie-Theres Roeckerath-Ries das Modell. Gibt es Schwierigkeiten mit Mathematik oder Physik, stehen zudem entsprechende Lernzentren zur Verfügung.

Interessenten können sich ab sofort online unter www.fh-swf.de/bewerbung einschreiben. Die Studienberatung informiert über bestehende Angebote und steht für ein persönliches Beratungsgespräch unter [email protected] zur Verfügung.

