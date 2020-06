POL-HSK: 35 Jahre alter Porsche entwendet

Der Diebstahl eines 35 Jahre alten Porsches wurde der Polizei am Dienstag gemeldet.

brilon-totallokal: Laut den Angaben des Anzeigenerstatters stand der Sportwagen auf einem frei zugänglichen Werkstattgelände auf der Keffelker Straße. Vermutlich betraten die Täter am Montag gegen 22:15 Uhr das Gelände.

Auf unbekannte Weise öffneten sie das Auto. Anschließend fuhren sie mit dem Wagen vom Werkstatthof. Eine Überwachungskamera filmte zur vermeintlichen Tatzeit einen BMW sowie einen Mann. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Bei dem entwendeten Sportwagen handelt es sich um einen roten Porsche 911 Carrera / 911 SC mit einer Erstzulassung aus dem November 1984.

An dem Auto waren die Oldtimerkennzeichen HSK-J911H angebracht. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

