Einführung von Superintendent Dr. Manuel Schilling und Verabschiedung von Dieter Tometten finden digital statt

brilon-totallokal: 700 Menschen in der Wiesenkirche, anschließend Empfang im Blauen Saal und Innenhof des Rathauses. So war der Plan, um den neuen Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises, Dr. Manuel Schilling, einzuführen und seinen Vorgänger Dieter Tometten zu entpflichten.

Aber in Zeiten von Corona ist das so eine Sache mit den Plänen. Vieles, das langfristig geplant und vorbereitet war, musste in den letzten Wochen zu den Akten gelegt werden. So auch der festliche Gottesdienst mit Präses Dr. Annette Kurschus am heutigen Freitag.

Doch so ganz ohne Feier soll diese „bedeutsame Zäsur“ (Dr. Schilling) nicht über die Bühne gehen. Um 17 Uhr findet in der Wiesenkirche nun ein Gottesdienst der etwas anderen Art statt. Die Zahl der Gäste in der Kirche wird zwar überschaubar sein, die der Mitwirkenden ist dafür umso größer, denn der Gottesdienst ist von digitalen Inhalten geprägt.

So ist der gesamte Kirchenkreis an der Gestaltung beteiligt. Aus allen Gemeinden, Regionen, Arbeitsbereichen und Einrichtungen werden per Video-Botschaften Beiträge zu sehn sein, die vorher aufgezeichnet wurden. Sie werden per Beamer im Gottesdienst eingeblendet. Gleichzeitig wird die Feier aufgezeichnet und anschließend gemeinsam mit den zugesandten Beiträgen ins Netz gestellt, und zwar auf dem Youtube-Kanal Evangelischer Kirchenkreis Soest-Arnsberg. Ab 18 Uhr wird der Film am Samstag, 6. Juni, abrufbar sein.

Superintendent Schilling: „Es ist für uns als Evangelische Kirche in der Region wichtig, diesen Moment zu feiern – und sei es in ungewohnten Formen. Der Prozess und das Ergebnis werden dabei ein ergebnisoffenes Experiment sein, das dreierlei zeigen wird: Das Wort Gottes ist frei. Die frohe Botschaft sucht sich neue Wege. Die Kirche lässt sich nicht unterkriegen.“ (Lim)

