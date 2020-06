Öffnung des Waldfreibades in Gudenhagen

Ab dem 05. Juni 2020 öffnet das Waldfreibade Gudenhagen unter den Bedingungen der Corona – Pandemie

Unter Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln möchten wir ab dem 05.06.2020 den Besuch im Waldfreibad Gudenhagen ermöglichen. In diesem Jahr wird der Freibadbesuch anders sein, wie gewohnt. Dennoch möchten wir eine Abkühlung im frischen Nass ermöglichen.

Es wurde ein anlagenbezogenes Infektionsschutz- und Zugangskonzept erstellt.

Hier ein Auszug der Verhaltensregeln, die für den Badbesuch zu beachten sind. Weitere Informationen erhalten Sie vor Ort im Bad und auf www.brilon.de:

Personen mit einer bekannten/nachgewiesenen Infektion durch das Corona-Virus ist der Zutritt nicht gestattet. Dies gilt auch für Badegäste mit Verdachtsanzeichen.

Wir sind im Rahmen der Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalens während der aktuellen Corona-Pandemie zur Erhebung von Kontaktdaten und Aufenthaltszeitpunkten verpflichtet.

Diese Daten dienen ausschließlich den zuständigen Behörden im Bedarfsfall der Kontaktpersonennachverfolgung. Die Daten sind durch uns vier Wochen aufzubewahren und werden anschließend vernichtet.

Zur Erhebung dieser Kontaktdaten ist vom Besucher vor dem Erwerb einer Eintrittskarte ein Formular auszufüllen, das vor dem Badeingang bereit liegt. Diesen Vordruck erhalten Sie ebenfalls als Download auf unserer Homepage. Er kann somit bereits auch zu Hause ausgedruckt, ausgefüllt und mit zum Bad gebracht werden. Bei Erwerb einer Eintrittskarte ist der Vordruck an der Kasse ausgefüllt vorzulegen und beim Verlassen des Bades dem Badepersonal zum Verbleib zu übergeben.

Die Begleitung durch eine erwachsene Person ist abweichend von der bisherigen Regelung für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr erforderlich.

Es besteht Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz) beim Zutritt und Verlassen des Bades, beim Betreten der Dusch-, Umkleide- und WC-Bereiche und beim Kioskbesuch (auch Warteschlange).

Die aktuell gebotenen Abstandsregeln (2er-Regelung Haushalte, Gruppe von bis zu 10 Personen, Abstand 1,5 m), die übliche Husten- und Niesetikette und Handhygiene ist einzuhalten.

Die Hände sind vor dem direkten Zugang zum Bad mit dem bereitstehenden Desinfektionsmittelspender zu reinigen.

Wegeregelungen (z.B. Einbahnverkehr), Beschilderungen, Abstandsmarkierungen und Absperrungen sind zu beachten. Nahe Begegnungen an Engstellen sind zu vermeiden.

Dusch-, Umkleide- und WC-Bereiche dürfen von maximal 2 Personen betreten werden.

Auch im Badebecken muss der gebotene Abstand gewahrt werden. Der Beckenumgang ist nur unmittelbar vor Nutzung zu betreten. Gruppenbildungen am Beckenrand und im Wasser sind zu vermeiden. Enge Begegnungen auf dem Beckenumgang sind zu vermeiden.

Unnötige Wege sind auf dem Freibadgelände zu vermeiden.

Es dürfen nur selbst mitgebrachte Badeschuhe, Handtücher usw. benutzt werden. Seitens des Bades werden keinerlei Schwimmutensilien, Sonnenschirme usw. verliehen.

Das Badgelände ist nach dem Besuch unverzüglich zu verlassen, Menschenansammlungen vor dem Ausgang und auf dem Parkplatz sind zu vermeiden.

Der Situation aktuell angepasste Änderungen der Verhaltensregeln behalten wir uns vor.

Weiterhin wird für das Freibad eine Besucherhöchstgrenze von 800 Personen gesetzt. Um zu informieren, ob diese Besucherkapazität vielleicht schon ausgeschöpft ist und unnötige Anreisen zum Bad vielleicht vermieden werden können, bieten wir auf unserer Homepage eine Online-Ampel zum Einsehen an. Steht diese Ampel auf „rot“, ist das Besucherkontingent leider schon ausgeschöpft. Steht die Ampel auf „grün“, stehen aktuell noch freie Kapazitäten zur Verfügung. Die Ampel dient lediglich als Orientierungshilfe, es steht jedem Gast natürlich frei, sich auf den Weg zu machen und auf noch ausreichende Kapazitäten zu hoffen.

Besitzern von Saisonkarten kann keine Garantie auf Einlass gegeben werden, wenn die Besucherkapazität schon ausgeschöpft ist. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung des Saisonkartenpreises bei pandemiebedingter Schließung des Bades.

Das Bad ist von Montag bis Sonntag jeweils von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet.

Zusätzlich zu diesen Öffnungszeiten besteht für Frühaufsteher montags und mittwochs die Gelegenheit bereits ab 06.30 Uhr zum Frühschwimmen zu gehen. Der späteste Einlass ist 30 Minuten vor der Schließung des Bades. Aus versicherungstechnischen Gründen wird darauf hingewiesen, dass das Betreten des Freibades außerhalb der genannten Öffnungszeiten verboten ist!

Die Eintrittskarten sind an der Kasse erhältlich. Die Inhaber von Familienkarten und der Sauerlandcard erhalten entsprechende Ermäßigungen auf die Einzelkarten. Die Wassertemperatur des Freibades können Sie in gewohnter Form der Internetseite der Stadt Brilon, www.brilon.de, entnehmen. Die Temperatur wird, mit Ausnahme der Wochenenden und an Feiertagen, regelmäßig aktualisiert.

Das Hallenbad in Brilon, einschließlich der Sauna, wird zunächst geschlossen bleiben. Sollten sich hier Änderungen ergeben, werden Sie informiert werden. Nähere Informationen erhalten Sie direkt im Freibad Gudenhagen (Tel.02961/8627) oder unter www.brilon.de.

