Peter Liese begrüßt Hilfen für Kommunen, Familien und Waldbauern

Konjunkturpaket der Bundesregierung – Hybridautos als Übergangslösung / Chance für Südwestfalen

brilon-totallokal: Der südwestfälische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese begrüßt das Konjunkturpaket der Bundesregierung, das in der Nacht zu Donnerstag angenommen wurde: „Wir brauchen einen Impuls, um die Wirtschaft aus der Krise zu führen. Daher finde ich es zwar sehr problematisch, dass die Bundesregierung so viele Schulden aufnimmt, aber wenn das Geld zielgerichtet investiert wird, ist es verantwortbar“.

Besonders begrüßt Liese die Entlastung der Kommunen. „Die Regierung Schröder hat vor etwa 20 Jahren sehr viele Lasten, die eigentlich der Bund tragen muss, den Kommunen aufgehalst. Dies wird jetzt rückgängig gemacht“, so Liese. Außerdem unterstützte Peter Liese den Familienbonus. Besonders wichtig sind ihm Investitionen in den Klimaschutz: „Die junge Generation muss auf Jahrzehnte lang die Schulden zurückzahlen, die jetzt gemacht werden. Daher haben die jungen Menschen einen Anspruch, dass das Geld im Klimaschutz investiert wird. Besonders wichtig für Südwestfalen ist dabei die Unterstützung der Waldbauern, die durch die Trockenheit der letzten Jahre sehr leiden und die Unterstützung von umweltfreundlichen Autos. Die Automobilzuliefererindustrie ist Südwestfalen sehr wichtig, deswegen finde ich es gut, dass die Autoindustrie Unterstützung erhält.

Ich bin allerdings ausdrücklich auch dafür, dass nur umweltfreundlicher Autos gefördert werden und das heißt nicht nur Elektroautos oder Wasserstoffautos, sondern auch Hybridfahrzeuge. Hybridfahrzeuge, die sowohl einen Verbrennungsmotor als auch einen Elektromotor haben sind zwar nicht komplett emissionsfrei, aber ein wichtiger Schritt in die Zukunft und hier sind Automobilzulieferer in Südwestfalen führend. Wenn gleichzeitig, wie angekündigt, auch die EEG-Umlage gesenkt wird lohnt sich die Anschaffung eines solchen Autos viel mehr als bisher. Das ist eine Chance nicht nur für die Zulieferer in Südwestfalen, sondern auch für die Menschen, die sich umweltfreundlich verhalten wollen, aber aufgrund der begrenzten Reichweite von Elektroautos und dem noch nicht ausgebauten Ladenetz bisher diese Alternative nicht nutzen können“, so Liese abschließend.

Hybridautos sind eine gute Alternative für die Menschen im ländlichen Raum. Peter Liese fährt selbst ein Hybridauto, weil ein reines Elektroauto von der Reichweite nicht infrage kommt, wie für viele andere Menschen auch.]

Foto Europabüro

Quelle: Dr. Peter Liese MdEP

