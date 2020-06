Am 8.Juni 2020 ist Tag der Ausbildungschance

IHK-Azubi-Finder beantworten Fragen zur Ausbildung

brilon-totallokal: Nur noch wenige Wochen bis zu den Sommerferien. Für viele junge Menschen sind es die letzten Sommerferien. Sie haben dann ihren Schulabschluss in der Tasche und nach der wohlverdienten Pause wartet ein neuer Lebensabschnitt. Doch wie soll der aussehen? Welche Perspektiven stehen in Zeiten offen, in denen Auslandsaufenthalte schwer vorstellbar und volle Hörsäle nicht gewünscht sind?

Eine duale Ausbildung zum Beispiel! Im Hochsauerlandkreis und Kreis Soest warten noch über 1.700 Ausbildungsplätze auf Bewerberinnen und Bewerber. Am 8. Juni 2020, dem NRW-weiten „Tag der Ausbildungschance“, stehen deshalb auch die Azubi-Finder der IHK Arnsberg bereit, um Jugendlichen (und ihren Eltern) Fragen rund um das Thema Ausbildung zu beantworten.

Ist eine Ausbildung überhaupt das richtige für mich?

Welcher Beruf passt zu mir?

Wo finde ich Ausbildungsstellen?

Wie bewerbe ich mich am besten?

Die Azubi-Finder geben am „Tag der Ausbildungschance“ gerne per Telefon, E-Mail, Videotalk oder Chat Auskunft: 02931 878-300, [email protected], www.azubi-finder.de

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon