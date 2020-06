CDU-Brilon sieht Chance für die Almetalbahn

Die mögliche Reaktivierung der Almetalbahn hat eine weitere Hürde genommen.

brilon-totallokal: Mit Verabschiedung des Haushalts 2020 des Zweckverbandes Ruhr-Lippe (ZRL) in der letzten Verbandsversammlung am 3. Juni 2020 konnte die Machbarkeitsprüfung für die mögliche Reaktivierung der Bahnstrecke Brilon über Büren nach Paderborn in Auftrag gegeben werden.

Brilons CDU-Fraktionsvorsitzender Eberhard Fisch und der Stadtverbandsvorsitzende Wolfgang Diekmann hatten im vergangenen Jahr intensive Gespräche mit der CDU in Büren und Paderborn geführt. Diekmann ist als Vertreter des Hochsauerlandkreises auch Sprecher der CDU-Fraktion in der ZRL-Verbandsversammlung. Bei einem positiven Ergebnis der Machbarkeitsstudie geht es in die ersten Planungen der Reaktivierung der 52,4 KM langen Almetalbahn. Bis zur Realisierung dieser Bahnstrecke soll eine schnelle Busverbindung mit erweitertem Fahrtenangebot zwischen Brilon und Paderborn umgehend realisiert werden. Hierzu stehen Mittel aus der Schnellbusfinanzierung zur Verfügung, so beiden Kommunalpolitiker Eberhard Fisch und Wolfgang Diekmann.

Das Bild zeigt von links nach rechts: Wolfgang Diekmann und Eberhard Fisch

Foto/Bericht: CDU

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon