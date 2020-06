Es wird es Zeit: Anmeldungsfrist für DESIGNTALENTE

Der Wettbewerb für junges Design im Handwerk 2020 biegt auf die Zielgerade

brilon-totallokal: Handwerkerinnen und Handwerker: Sie fasziniert gutes Design? Sie sprühen vor Kreativität? Sie sind Gesellin oder Geselle in einem Handwerksberuf? Sie haben erst nach dem 1. Juli 2020 Ihren 31. Geburtstag? Wer diese Fragen mit ja beantworten kann, sollte schnell die Gelegenheit ergreifen, denn 2020 ist wieder ein Jahr des renommierten Wettbewerbs DesignTalente NRW. „Nutzen Sie die Chance, die Ihnen der Wettbewerb bietet und melden Sie sich an. Kommen Sie 2020 ganz groß raus als Teilnehmerin oder Teilnehmer an der Ausstellung der zugelassenen Wettbewerbsarbeiten vom 11. Oktober bis zum 25. Oktober 2020 in Düsseldorf oder sogar als ein(e) Gewinner(in) des Wettbewerbes „DESIGNTALENTE Handwerk NRW“, appelliert Kammerpräsident Jochen Renfordt an die jungen HandwerkerInnen in Südwestfalen. „Der Wettbewerb ist ein hervorragendes Sprungbrett für eine Karriere in Sachen Design.“ Die Siegerinnen und Sieger der Vorjahre, die heute einen eigenen erfolgreichen Designbetrieb haben oder zum Beispiel ihr Können bei Peter Zumthor, Yellow Design oder bei Rolf Benz einbringen, sind die beste Motivation.

Bei diesem Wettbewerb können sich DESIGNTALENTE in sechs Themenbereichen der Konkurrenz stellen. Dabei lassen sich beispielsweise Bestecke, Schalen und Vasen ebenso wie Teppiche oder Leuchten dem Themenbereich Wohnen zuordnen, bei den Skulpturen sind Objekte aus Stein, Holz, Glas oder Metall (seien es Stelen, Brunnen, Fensterbilder, Windspiele o. ä.) denkbar. Die Themenbereiche sind: MÖBEL, SKULPTUREN, SCHMUCK, KLEIDUNG, MEDIEN und WOHNEN. Die einzelnen Preise sind mit je 3.000 Euro dotiert und nicht teilbar. Anmeldeschluss ist der 1. Juli 2020!

Die Unterlagen zur Anmeldung gibt es im Internet. Die Teilnahme ist also einfach, unbürokratisch und vor allem mit nur ganz geringem (Kosten)aufwand verbunden, da vorab lediglich Fotos der Wettbewerbsarbeit als Bewerbung einzusenden sind. Die Anmeldeunterlagen stehen als PDF-Dokument zum Download bereit. Einfach ausdrucken, ausfüllen, unterzeichnen, einscannen und mailen oder faxen, Fotos der Wettbewerbsarbeiten auf CD-ROM oder per Mail beifügen und schon sind Sie dabei. Jeder Teilnehmer kann bis zu drei Arbeiten einreichen. Diese müssen nach eigenen, thematisch frei gewählten Entwürfen gefertigt sein. Dabei kann es sich zum Beispiel auch um Gesellen- oder Meisterstücke handeln. Neben der technisch-werkgerechten und einwandfreien Ausführung kommt es im Wettbewerb besonders auf eine zeitgemäße und persönliche Gestaltungsaussage an. Entscheidend für das Urteil der Jury ist die gestalterische Leistung und handwerkliche Qualität! (Die Arbeiten dürfen keine Nachbildungen fremder Arbeiten sein. Objekte, die bereits bei früheren Landeswettbewerben [DesignTalente NRW, Landesausstellungen, MANUFACTUM, Die gute Form] ausgestellt oder prämiert wurden, dürfen nicht erneut eingereicht werden.)

Fragen zum Wettbewerb beantwortet beim Westdeutschen Handwerkskammertag (WHKT) Harald Bex, Telefon 0211/ 3007-765, E-Mail [email protected]. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.designtalente-handwerk-nrw.de

Quelle: Markus Kluft – Handwerkskammer Südwestfalen

