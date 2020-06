Infoveranstaltung zum Masterstudium Maschinenbau

Fachhochschule Südwestfalen informiert am 8. Juli online über das berufsbegleitenden Masterstudiengang Maschinenbau in Meschede

brilon-totallokal: Am 8. Juni informiert die Fachhochschule Südwestfalen in Meschede um 18 Uhr über das berufsbegleitende Masterstudium Maschinenbau. Die Veranstaltung findet online als Videokonferenz statt. Das Studienangebot richtet sich an bereits berufstätige Absolvent*innen von Bachelor- oder Diplomstudiengängen im Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen.

Studierende können sich berufsbegleitend in sechs Semestern zum Master of Engineering in der Studienrichtung Produktion qualifizieren. Das Studium ist als berufsbegleitendes Verbundstudium organisiert. Neben Selbststudienabschnitten, die etwa 70 Prozent des Studiums ausmachen, finden regelmäßig am Wochenende Übungen, Seminare oder Labor-Praktika statt. Nächstmöglicher Studienstart ist das Wintersemester 2020/21. Eine Bewerbung ist bis zum 15. Juli möglich.

In der Veranstaltung gibt es Informationen zu Zulassungsvoraussetzungen, Einschreibungsmodalitäten sowie Inhalt und Aufbau des Studiums. Interessierte melden sich bei Michael Baumhöfer per E-Mail an: [email protected] Sie erhalten dann die Zugangsdaten zu einer Zoom-Videokonferenz. Für die Teilnahme ist ein Computer, Tablet oder Smartphone sowie eine Inernetverbindung erforderlich. Informationen zu allen Studiengängen der Hochschule und zum Bewerbungsverfahren gibt es unter www.fh-swf.de.

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

