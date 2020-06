Die Hanserallye – eine Ausstellung des Museums Haus Hövener

Hanse-Gewinnspiel für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

brilon-totallokal: Ab dem 4. Juni finden sich an verschiedenen Orten in der Briloner Innenstadt Stadtportraits der westfälischen Hansestädte. In Schaufenstern werden Städte von Ahlen bis Wipperfürth vorgestellt. Damit kehrt die Ausstellung des Museums Haus Hövener pünktlich zu den digitalen Hansetagen in Brilon in die Innenstadt zurück. Die Geschichte der Hanse und die Gegenwart der heutigen Stadtbilder gehen dabei Hand in Hand. Die Ausstellung befindet sich in Schaufenstern in der Spritzengasse 8, der Bahnhofstraße 15e und 21 sowie im hinteren Bereich der Volksbankpassage an der Friedrichstraße.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene lädt das Museum zu einer besonderen Hanserallye ein. Im Museum erhalten sie einen Fragenkatalog und können dann selbst die Ausstellung entdecken. Wer alle Fragen richtig beantwortet, dem lockt ein Preis. Das Gewinnspiel wird wegen der großen Nachfrage bis zum 26. Juni 2020 verlängert. Die Verlosung der Preise findet am 27. Juni um 11 Uhr im Museumsgarten statt.

Quelle: Christiane Meyer – Museum Haus Hövener

