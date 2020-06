Prof. Dr. Patrick Sensburg lädt zur Bürgersprechstunde ein

Zu einer Bürgersprechstunde, unter Beachtung der Coronaregeln, lädt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Freitag, den 12. Juni 2020 von 10.30 bis 15.00 Uhr herzlich ein.

brilon-totallokal: Die Sprechstunde findet in seinem Wahlkreisbüro in der Le-Puy-Str. 17 in Meschede statt. Damit keine Wartezeiten für die Besucher entstehen, bittet sein Wahlkreisbüro vorab um Terminabsprache unter der Telefonnummer 0291-6623, oder aber per E-Mail an [email protected].

