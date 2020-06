Grüne wählen Anna Katharina Baulmann zur Landratskandidatin

Bei der Nominierungsveranstaltung in der Freienohler Schützenhalle wählten die Mitglieder Anna Katharina Baulmann mit großer Mehrheit zu ihrer Kandidatin für die Landratswahl im Rahmen der Kommunalwahl am 13.09.2020.

brilon-totallokal: Viele Jahre arbeitete die Diplom-Psychologin beim Kreisgesundheitsamt im HSK, bevor sie zum Klinikum Hochsauerland wechselte. Die gebürtige Sunderanerin ist 2005 von Hamburg nach Arnsberg gezogen. Zu ihren Schwerpunkten sagt sie: „Gesundheit, Klimaschutz und eine gesunde Umwelt sind wichtige Kernthemen für mich. Ich trete für eine offene Gesellschaft ein und möchte eine Kreisverwaltung, deren Entscheidungen transparent und bürgernah sind.

“Ihre Fachkompetenz im Gesundheitsbereich, die Berufserfahrung in der Verwaltung des HSK in einer Leitungsposition, ihre Heimatverbundenheit und Lokalkenntnis, nicht zuletzt ihr Kommunikationstalent machen sie für uns zur idealen Kandidatin für das Landratsamt,“ so bringt es Susanne Ulmke, Sprecherin der GRÜNEN im HSK, auf den Punkt. „Für eine Frau an der Spitze der Kreisverwaltung ist die Zeit jetzt einfach reif,“ ergänzt Stefan Schütte, Sprecher im HSK.

Frauenpower für den Hochsauerlandkreis

Die Top-6 der Listenwahl:

1. Anna Katharina Baulmann

2. Antonius Vollmer

3. Maria Tillmann

4. Paul Wrede

5. Regina Dietrich

6. Matthias Scheidt

“Damit ist die Liste optimal besetzt“, finden die Parteisprecher. Mit drei engagierten „neuen“ Gesichtern setzen die GRÜNEN auch hier Zeichen gegen die männerdominierten Angebote anderer Parteien. Kontinuität versprechen Antonius Vollmer und Paul Wrede, die bereits der aktuellen Kreistagsfraktion angehören.

Reichlich Handlungsbedarf

Im Hochsauerland gibt es reichlich Handlungsbedarf. Die ökologischen Themen sind trotz der Klimakrise immer noch nicht bei allen angekommen. Der Umbau des sterbenden Fichtenwaldes ist eine Mammutaufgabe. Die Digitalisierung muss beschleunigt werden. Der öffentliche Nahverkehr muss besser werden. Viele Baustellen für eine anpackende Frau. Und was Frauen an der Spitze leisten, sehen wir in der Coronapandemie gerade sehr deutlich.

Eine vollständige Auflistung der Reserveliste und die Besetzung der Wahlbezirke entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter: http://gruene-hochsauerland.de/anna-k-baulmann-zur-landratskandidatin-gewaehlt/2020/06/08/

Internetseite der GRÜNEN um Hochsauerland: http://gruene-hochsauerland.de

Quelle: Bündnis 90/Die Grünen – Kreisverband Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon