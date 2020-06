Online-Workshop „Bewegungsangebote im Setting (Alten-)Pflege“

Im Rahmen des Förderprogramms “Bewegt ÄLTER werden in NRW!” veranstaltet der KSB HSK am 15.06.2020 & 16.06.2020 jeweils von 18 bis ca. 20.00 Uhr einen Workshop für alle Sportvereine, Alteneinrichtungen und Pflegedienste im HSK, sowie sonstige Interessierte zum Thema “Bewegungsangebote im Setting (Alten-)Pflege.

brilon-totallokal: Bewegung und Mobilität stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Selbstständigkeit und Lebensqualität älterer und pflegebedürftiger Menschen. Angebote zur Förderung und Erhaltung von Bewegung und Mobilität leisten dabei nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von Stürzen und funktionellen Einschränkungen, sondern tragen auch zu mehr Lebensfreude und sozialer Teilhabe im Alltag bei.

Da der Alltag bei hochaltrigen und pflegebedürftigen Menschen zum großen Teil in stationärer oder ambulanter Pflege stattfindet, gilt es Bewegungsangebote in diesem Rahmen zu schaffen. An dieser Stelle möchten wir die Sportvereine im HSK einbringen. Dazu wollen wir gemeinsam mit den Alteneinrichtungen und Pflegediensten, aber auch den lokalen Sportvereinen verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Hinblick auf Bewegungsangebote im Setting der (Alten-)Pflege erarbeiten.

Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenfrei. Anmeldungen an Franziska Geise unter [email protected] oder 02904-9763254

Quelle: Franziska Geise – KreisSportBund Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon