POL-HSK: Einbrüche im HSK

Zwei Einbrüche in Schulen am Wochenende im HSK

brilon-totallokal: Sundern: In der Zeit von Samstag, 13.45 Uhr, bis Montag, 07 Uhr, versuchten unbekannte Täter in das Gymnasium an der Berliner Straße einzubrechen. Die Täter brachen den Außenzylinder eines Türschlosses ab. Sie schafften es jedoch nicht die Tür zu öffnen. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 – 90 200 in Verbindung.

Olsberg: Durch einen Lichtschacht kletterten am Wochenende bislang unbekannte Täter an ein Kellerfenster des Berufskollegs an der Paul-Oventrop-Straße. Anschließend hebelten sie das Fenster auf und gelangten in einen Putzraum. Aus diesem entwendeten sie eine Getränkeflasche sowie Einweghandschuhe. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 09 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

