Briloner SPD nominiert Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlkreise

brilon-totallokal: Mit bekannten und neuen Gesichtern startet die Briloner SPD gemeinsam mit Bürgermeister Christof Bartsch in den Kommunalwahlkampf. Auf der Mitgliederversammlung wurden jetzt die Kandidatinnen und Kandidaten für die 19 Wahlkreise in der Kernstadt und auf den 16 Dörfern gewählt.

“Wir gehen als Mannschaft auf den Platz. Die Ratsfraktion hat immer wieder gezeigt, dass wir das Wohl der gesamten Stadt im Blick haben und dass wir verlässlich, stets ehrlich und konstruktiv gemeinsam mit Christof Bartsch an der Zukunft unserer Stadt und seiner Dörfer arbeiten. Wir kümmern uns um die Belange der Bürgerinnen und Bürger.”, so Fraktionsvorsitzender Hubertus Weber. Mit Katrin Hartmann (Nehden, Radlinghausen, Rösenbeck), Richard Stappert (Drübel), Dr. Bernhard Thies (Müggenborn/ Schulzentrum), Gabriele Brune (Niederes Quartal), Erich Canisius (Wülfte, Altenbüren, Alme II), Dieter Weber (Itzelstein/ Hollemann), Helga Kößmeier (Ratmerstein/ Eichholz), Dr. Christoph Thuer (Kreuziger Quartal/ Möhestraße) und Björn Mutke (Oberes Quartal) treten gleich 11 neue Kandidatinnen und Kandidaten an.

Neue Teams sind mit Sebastian Schmidt und Ortsvorsteher Heinz Meyer für Altenbüren, für Hoppecke mit Hubertus Weber und Ortsvorsteher Rudi Kemmerling Michael Schumacher als Ratskandidat und Heinz Bickmann als Ortsvorsteher entstanden. “Ich freue mich sehr über die insgesamt 11 neuen Kandidatinnen und Kandidaten. Gemeinsam wollen wir mit unseren erfahrenen Ratsmitgliedern die Mehrheit der CDU im Rat der Stadt Brilon brechen.” so Ortsvereinsvorsitzender Dirk Wiese (MdB). Wieder antreten werden Ludger Böddeker (Alme), Wolfgang Kleineberg (Derkeres Quartal/ Kalvarienberg), Günter Wiese (Helle), Christoph Stein (Thülen), Heinz-Gerd Gehling (Scharfenberg/ Rixen), Andreas Sanow (Messinghausen/ Bontkirchen) und Dr. Christof Bartsch mit Ortsvorsteherin Ariane Drilling im Wahlkreis Gudenhagen-Petersborn/ Brilon-Wald.

Christof Bartsch: „Durch stringent an der Sache orientiertes Handeln haben wir Vieles von dem erreicht, was wir im Jahr 2014 als Ziele formuliert hatten. Mit dem nominierten Kandidatenteam, in dem die für eine erfolgreiche Lokalpolitik erforderlichen Kompetenzen breit gestreut sind, wird es uns gelingen, dies auch in der Zukunft fortzusetzen. Es geht um den weiteren Ausbau Brilons und der 16 Dörfer als ‚Lebenswerter Wirtschaftsstandort im Grünen‘.“

