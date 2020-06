handgemacht – Probier doch mal den Plotter aus

„Was ist eigentlich ein Plotter?“

brilon-totallokal: Auf diese Frage gibt es garantiert am Donnerstag, den 18. Juni 2020 in der Stadtbibliothek Brilon eine Antwort. Buchen Sie sich Ihre persönliche halbe Stunde in der Zeit von 14 bis 17 Uhr und lassen Sie sich von Steffi Kleinewalter vom Team der Bibliothek einen ersten Einblick in dieses in der DIY-Szene trendige Gerät geben.

Ein sogenannter Schneidplotter ist ein tolles Gerät für alle kreativen Köpfe. Mit einem Plotter kann man Schriftzüge oder Bilder ausschneiden lassen und diese dann durch Bügeln oder mit einer Transferpresse auf Textilien aufbringen.

Das Angebot richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. Gerne können Interessierte ein T-Shirt mitbringen, auf das dann der eigene Name geplottet wird. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln statt.

Die Bibliothek bittet um Anmeldung unter Tel. 02961 / 794460 oder [email protected].

Foto: Steffi Kleinewalter stellt das Gerät vor.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon