Outdoor-Yogastunde der VHS am Welt-Yogatag

Der 21. Juni wurde von den Vereinten Nationen (UNO) zum offiziellen “Weltyogatag”, zum “International Day of Yoga” erklärt.

brilon-totallokal: Die VHS Brilon bietet zu diesem Anlass eine Outdoor-Yogastunde mit dem Schwerpunkt „Sonnengrüße“ an. Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 21. Juni, von 8:15 bis 9:15 im Briloner Kreishaus-Park statt und richtet sich an Teilnehmende mit geringen Yoga-Vorkenntnissen.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon