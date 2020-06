Konjunkturpaket im Focus

Dirk Wiese lädt HSK Betriebsräte und Gewerkschaften zur Videokonferenz ein

brilon-totallokal: Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion wird sich am 22. Juni 2020 um 10:00 Uhr in einer Videokonferenz mit Vertretern der Gewerkschaften und Betriebsräten im Hochsauerland zum aktuellen Konjunkturpaket austauschen und lädt dazu herzlich ein.

Dazu erklärt Wiese: „Das richtige und wichtige Konjunkturpaket enthält an vielen Stellen Maßnahmen, bei denen bestehende öffentliche Investitionsprogramme aufgestockt und neue auf den Weg gebracht werden. So gibt es zum Beispiel ein Investitionsprogramm für die Automobilzulieferindustrie – wovon nicht wenige Betriebe im Hochsauerland sind – das die Transformation der Wertschöpfungsketten jenseits der großen Automobilkonzerne stärken soll. Darüber und über die weiteren Inhalte des Paketes will ich mich mit den Betriebsräten und Gewerkschaften austauschen.“

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 19. Juni via E-Mail an [email protected] erforderlich. Die Teilnehmer erhalten die Einwahldaten dann zeitnah zur Konferenz.

Bild: @Marco Urban

Quelle: Dirk WieseMdB

