Webinare für Studieninteressierte im Juni

Online-Veranstaltung zum Bachelor-Studium an der Fachhochschule Südwestfalen am 18. Juni / Langer Abend der Studienberatung am 25. Juni

brilon-totallokal: Die Bewerbungsphase für ein Studium zum Wintersemester hat begonnen. Da gibt es viele Fragen zu Voraussetzungen, Ablauf der Bewerbung oder zum richtigen Studienfach. Die Fachhochschule Südwestfalen bietet dazu am 18. und 25. Juni verschiedene Veranstaltungen für Studieninteressierte an.

Die Studienberatung der Fachhochschule Südwestfalen bietet im Juni zwei Webinare zur Studienorientierung an. Die Online Veranstaltungen informieren über allgemeine Themen rund ums Studium und die Fachhochschule Südwestfalen. Die Webinare werden von Studienberater*innen geleitet und es besteht die Möglichkeit, gezielte Fragen zu stellen.

Am 18. Juni dreht sich ab 17.00 Uhr alles um das Bachelor-Studium an der Fachhochschule Südwestfalen: Das Studienangebot, die Studienvoraussetzungen und die Bewerbung. Am 25. Juni, ebenfalls ab 17.00 Uhr heißt es: „Studieren, wie geht das? Kleines Hochschul-ABC und Orientierungshilfe für Studieninteressierte. Zu diesen Veranstaltungen können sich Interessierte unter www.fh-swf.de anmelden.

Im Rahmen der landesweiten Aktion „Langer Abend der Studienberatung“, bietet die Studienberatung am 25. Juni in der Zeit von 19-21 Uhr eine zusätzliche Sprechstunde an. Der Termin kurz vor Bewerbungsschluss gibt Studieninteressierten die Gelegenheit, sich noch einmal umfassend zu informieren, letzte Fragen zu klären und damit die Grundlage für die richtige Studienentscheidung zu legen. Eine Voranmeldung per Mail oder telefonisch ist notwendig: [email protected] oder 0178 1003646.

Quelle: Christian Klett – Fachhochschule Südwestfalen

