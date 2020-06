Corona-Virus: Eine Neuerkrankung, insgesamt 3 Erkrankte, 1 stationär

Aktuellen Erkranktenzahlen aus den Städten und Gemeinden

brilon-totallokal: Der Hochsauerlandkreis verzeichnet am Freitag, 12. Juni, 9 Uhr, eine Neuerkrankung und zwei Genesene gegenüber Mittwoch. Es gibt aktuell in der Statistik 591 Genesene, drei Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär wird eine Person behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 611. Die drei Erkrankten sind den Städten Marsberg und Sundern sowie der Gemeinde Eslohe zugeordnet.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

