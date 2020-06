Krankheitsgeschehen und Corona-Fälle bis Mai 2020

Auswertung aktueller AU-Daten der IKK classic in Westfalen-Lippe

brilon-totallokal: Nach einem Corona-bedingten Anstieg im März hat sich das Krankheitsgeschehen in den Folgewochen wieder normalisiert und liegt gegenwärtig sogar fast 30 Prozent unter Vorjahresniveau.

Im Mai 2020 waren unter den rund 350.000 bei der IKK classic in Westfalen-Lippe versicherten Beschäftigten 35.062 Personen mindestens einen Tag krankheitsbedingt arbeitsunfähig (AU). Dies entspricht einer AU-Quote* von 10,04 Prozent und liegt damit unter dem Vorjahreswert (14,35 Prozent). Auch in den Monaten Januar, Februar und April lag die AU-Quote jeweils unter Vorjahresniveau. Von Januar bis Mai 2020 reichten insgesamt 39,99 Prozent der Versicherten mindestens eine Krankschreibung ein, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 43,74 Prozent.

„Im vergangenen Jahr wurde das AU-Geschehen durch eine Grippewelle im Februar beeinflusst. In diesem Jahr erlebten wir im März einen vorübergehenden Anstieg der AU-Zahlen. Dies fiel mit der Einführung der telefonischen Krankschreibung bei Atemwegsproblemen ab dem 9. März zusammen“, sagt Dietmar Griese, Landesgeschäftsführer der IKK classic in Westfalen-Lippe. Im März meldeten sind 24.914 Versicherte wegen Atemwegsinfekten krank, das waren ein Drittel mehr als im Vorjahr. Bereits im April lag die Zahl der Krankschreibungen aufgrund von Atemwegsbeschweren (9.680 Fälle) aber wieder unterhalb des Vorjahresniveaus (9.726 Fälle). Von den Versicherten der IKK classic in Westfalen-Lippe erkrankten bislang 1.150 Personen nachweislich an einer Covid-19-Infektion.

„Unsere Daten bestätigen, dass Ärzte und Patienten mit der bis zum 31. Mai geltenden erleichterten Krankschreibung sehr verantwortungsvoll umgegangen sind“, sagt Dietmar Griese. Ein möglicher Grund für das aktuell eher verhaltene Krankheitsgeschehen könne sein, dass sich Patienten mit Arztbesuchen momentan immer noch zurückhalten. „Bitte schieben Sie wichtige Arzttermine nicht auf und gehen Sie bei anhaltenden und starken gesundheitlichen Beschwerden zum Arzt“, appelliert der IKK-Landesgeschäftsführer. „Sie können sicher sein, dass Praxen umfangreiche Hygienemaßnahmen zum Schutz ihrer Patienten und Mitarbeiter umsetzen.“

* Die AU-Quote ist der Anteil der im benannten Zeitraum mindestens einmal erkrankten Personen, bezogen auf die gesamte Anzahl der bei der IKK classic in Westfalen-Lippe versicherten Arbeitnehmer (mit Krankengeldanspruch).

Grafik: IKK classic – Anzahl der AU-Fälle im Vorjahresvergleich für Westfalen-Lippe

Quelle (Text & Bild): ©IKK classic

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon