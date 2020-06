Madfeld kreativ

Auch in der „Corona Zeit“ kommt in Madfeld keine Langeweile auf!

brilon-totallokal: Vor einigen Wochen war es eine ganz spontane Idee einiger Madfelder Mamas, dass man doch auch ohne Feste und Veranstaltungen gemeinschaftlich Dinge „erleben“ kann.

„Der “Startstein“ war zusagen die Steinschlange die auf der Kirchenmauer in Madfeld ins Leben gerufen wurde“, sagt Daniela Trispel – Mama der 3 jährigen Greta und des 2 jährigen Béla.

„Die Kinder ohne Kindergarten oder auch Schule zu beschäftigen, bedarf Kreativität und davon haben wir in Madfeld wirklich viel zu bieten“, so Daniela Trispel. Es ist also eine Gruppe von Mamis entstanden, die sich ca. alle 3 Wochen ein neues Projekt überlegt.

„Wir wollen versuchen auch ohne große Feste, Zusammenkünfte und Veranstaltungen, unter Beachtung der geltenden Hygienemaßnahmen, die Dorfgemeinschaft etwas zu fördern. Dabei versuchen wir uns hier und da am Jahresablauf, wie wir ihn eigentlich kennen, zu orientieren“ sagt Sabrina Dufhues – Mama der 3 jährigen Rieke.

Alle Infos zu diesen Aktionen werden in einer „Madfelder für Madfelder“ What`s App Gruppe zur Verfügung gestellt.

Folgende Aktionen laufen aktuell:

Steinschlange auf der Kirchenmauer

Wimpelkette am Dorfplatz

Aufruf zum Kürbis pflanzen, um im September den größten zu küren (auch der Verein 1000 Jahre Madfeld hat Kürbisse am Dorfplatz gepflanzt)

Luftballon Aktion des Schützenvereins St. Margaretha Madfeld

Waldrallye am Prinzknapp

„Und das ist noch lange nicht das Ende“, da sind sich alle Mamis aus der Projektgruppe einig.

Quelle: Daniela Trispe

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon