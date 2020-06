Fussballcamp des SV 20 Brilon wird verschoben

Das in den Sommerferien 2020 geplante Fußballcamp wird verschoben.

brilon-totallokal: Lange haben die Organisatoren abgewartet, ob das geplante Camp durchgeführt werden kann.

Inzwischen ist jedoch klar, dass man ein Fußballcamp in dieser Größenordnung unter den aktuell geltenden Voraussetzungen nicht umsetzen kann. Eine Absage des so beliebten Events kam jedoch nicht in Frage. Daher wurde das Camp in die Herbstferien 2020 verlegt. In der Hoffnung, dass sich die Corona-Pandemie bis dahin etwas entspannt.

Den genauen Termin wird der Verein in Kürze bekannt geben.

Quelle: Jürgen Hilledrand – SV 20 Brilon

