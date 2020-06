DIGITAL X setzt Erfolgsgeschichte als DIGITAL EDITION fort

Zweite DIGITAL X DIGITAL EDITION am 23. Juni 2020

Bitkom-Präsident Achim Berg spricht über Wendepunkt in der Digitalisierung

Weitere prominente Sprecher: Lea-Sophie Cramer, Frank Thelen, Dr. Wladimir Klitschko

brilon-totallokal: Die zweite DIGITAL X DIGITAL EDITION am 23. Juni stellt Unternehmergeist und Digitalisierung des Mittelstands in den Fokus. Mit über 17.000 Teilnehmern war das Format in seiner ersten virtuellen Ausgabe bereits ein voller Erfolg. Auch dieses Mal werden hochkarätige Redner auf den digitalen Bühnen stehen. Neben Bitkom-Präsident Achim Berg werden Lea-Sophie Cramer von Amorelie, Frank Thelen und Dr. Wladimir Klitschko dabei sein. Die virtuelle Plattform bringt Visionäre, Digitalisierer und Entscheider zum Thema „digitale Transformation“ zusammen.

Bitkom-Präsident Achim Berg liefert Inspiration zum ‚Neuen Normal‘

Der Digitalverband Bitkom prägt mit seinem Präsidenten Achim Berg die aktuelle Diskussion rund um staatliche Corona-Hilfen. Das Credo: „Corona kann für Deutschland endlich zum Wendepunkt in der Digitalisierung werden: Die Pandemie ist ein letzter Weckruf an alle Unternehmer und Manager, genau jetzt in die Digitalisierung zu investieren.“ Es müsse darum gehen, mit dem digitalen Vermächtnis der Krise das ‚Neue Normal‘ zu schaffen und das Land voranzubringen, so Berg.

Hochkarätige Sprecher auf fünf virtuellen Bühnen

Alle Sprecher auf den fünf virtuellen Bühnen der DIGITAL X DIGITAL EDITION vereint die Forderung, Corona als Innovationstreiber und nicht als Gefahr zu verstehen. Darunter sind:

Lea-Sophie Cramer, Gründerin von Amorelie, spricht zum Umgang der Start-up-Szene mit Corona: „Gründer müssen ein bisschen verrückt sein.“

Frank Thelen, Seriengründer und Tech-Investor, sieht den bevorstehenden Wandel: „Die Digitalisierung war erst der Anfang. Jetzt startet die größte Revolution der Menschheitsgeschichte.“

Dr. Wladimir Klitschko, Entrepreneur und Box-Weltmeister, geht Probleme mit Mut und Optimismus an: „Herausforderungen sind wie Gegner im Ring. Man dreht ihnen niemals den Rücken zu.“

Moderatorin Nazan Eckes führt durch den Nachmittag.

Digitale Austauschplattform für den Mittelstand

Die Initiative unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation. In Break-out-Sessions werden komplexe Sachverhalte aus unterschiedlichen Fachbereichen erklärt. Unternehmer wählen selbst aus, wo sie konkrete Impulse zur Digitalisierung wünschen. Dieses Mal steht im Fokus der Workshops, wie kleine und mittelständische Unternehmen die Effizienz ihrer Logistik durch das Internet der Dinge (kurz: IoT) steigern können. Rami Avidan, Leiter des IoT-Geschäfts der Deutschen Telekom, beispielsweise wird zu diesem Thema einen strategischen Ausblick geben und eine neue IoT-Plattform vorstellen. Zudem wird diskutiert, wie das Internet der Dinge Lieferketten krisensicher machen kann.

Zum Hintergrund DIGITAL X ist Europas größte, branchen-übergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich neben der Deutschen Telekom über 200 nationale und internationale Partner. Sie begleitet kleine und mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation – 100 Prozent digital. Das große Finale der Digital X 2020 ist für den 19. und 20. November geplant. Das Konzept: vernetzen, austauschen und voneinander lernen im Sinne des digitalen Fortschritts. Die besten Unternehmen werden mit dem „Digital Champions Award“ ausgezeichnet. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie hier und unter www.telekom.com/digitalx.

