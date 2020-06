Jobchancen verbessern mit einem Verbundstudium

Info zum Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau an der FH online

brilon-totallokal: Job und Weiterbildung kombinieren? Kein Problem – mit einem Verbundstudium an der Fachhochschule Südwestfalen. Berufstätige aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik oder Betriebswirtschaft können in neun Semestern berufsbegleitend den Abschluss im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau erwerben. Informationen zum Studiengang erfahren Interessierte im Rahmen einer Videokonferenz am Dienstag, 30. Juni 2020, um 18 Uhr.

Experten für ein Spezialthema sind wichtig, aber in Industrie und Forschung sind heute zunehmend Generalisten gefragt, die sowohl betriebswirtschaftlich als auch technisch kompetent sind. Wirtschaftsingenieure sind in der Lage, Betriebs- und Produktionsabläufe routiniert zu koordinieren und zu optimieren. Diese Schnittstellenfunktion gewinnt sowohl innerhalb eines Unternehmens (z.B. zwischen Forschung und Entwicklung, Produktion, Controlling) als auch im Verhältnis zum Kunden, im Marketing oder auch zu Behörden und Institutionen immer mehr an Bedeutung. Im Studium Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau (WIM) in Soest erwerben Studierende das passende Handwerkszeug.

Im Rahmen des Verbundstudiengangs haben Berufstätige dank einer optimal aufeinander abgestimmten Kombination von Selbst- und Präsenzstudium die Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren und damit ihre Chancen auf berufliche Weiterentwicklung zu verbessern. Jessica Weise studiert WIM im 6. Semester: „Sowohl in betriebswirtschaftlicher als auch in technischer Hinsicht ist das

Studium für mich bereichernd. Ich arbeite im technischen Vertrieb für Baumaschinen und Nutzfahrzeuge. Da ist es von großem Vorteil, sich vor allem in Werkstofftechnik und Fertigungstechnik auszukennen, technische Zeichnungen zu verstehen und neben der Praxiserfahrung auch ein grundlegendes theoretisches Verständnis zu haben. Auch kann ich dank meines Studiums betriebswirtschaftliche Zusammenhänge besser nachvollziehen und Verbesserungen entwickeln.“

Coronabedingt findet das Studium zurzeit nahezu ausschließlich online statt, für die Studentin die beste Lösung, um das Studium uneingeschränkt fortführen zu können. Technisch klappt alles einwandfrei, Vorlesungen werden online gehalten, den fehlenden persönlichen Kontakt kompensieren die Kommilitoninnen und Kommilitonen durch Videokonferenzen. Dennoch hofft die Soesterin, bald wieder im Hörsaal sitzen zu können: „Konzentrieren kann ich mich im Präsenzformat besser als zuhause, zumindest was die Vorlesungen betrifft. Daheim gibt es reichlich Ablenkungsfaktoren.“

Wer den Studiengang näher kennenlernen möchte, am Dienstag, 30. Juni 2020, findet um 18 Uhr online eine Info-Videokonferenz statt. Interessierte können dem Zoom-Meeting unter folgendem Link beitreten: https://fh-swf.zoom.us/j/91842404297 (Meeting-ID: 918 4240 4297).

Quelle: Sandra Pösentrup – Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon