SPORTGutscheine für Erstklässler im HSK

Das erfolgreiche Projekt des KreisSportBundes HSK und dem Gesundheitsamt HSK geht in diesem Jahr bereits in die 5. Runde.

brilon-totallokal: Im Zuge der Schuleingangsuntersuchungen werden wieder SPORTGutscheine an alle 2250 Erstklässler verteilt. Ziel ist es, jedem Kind einen Zugang zu einem Sportverein im HSK zu ermöglichen. Die teilnehmenden Vereine bieten den Kindern eine 6-monatige kostenlose Teilnahme am Sportbetrieb an. Der SPORTGutschein kann nur eingelöst werden, wenn im Verein noch keine Mitgliedschaft besteht. Durch das Projekt haben die Kinder die Gelegenheit ihre Entwicklung und ihren Gesundheitszustand positiv zu beeinflussen. Die teilnehmenden Vereine können die Chance nutzen neue Vereinsmitglieder zu gewinnen. Zur Zeit nehmen bereits ca. 100 Vereine aus dem gesamten HSK am Projekt teil.

Der Anmeldeschluss für die Vereine ist der 30. Juni 2020.

Quelle: Katja Osenberg – KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

