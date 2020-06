Studieren und dabei Geld verdienen

Im bbz Arnsberg gibt es die Lösung

brilon-totallokal: Info-Abend zum dualen Studiengang „Wirtschaftsingenieur – Energie und Gebäude“ am Dienstag, 30. Juni

Dual studieren heißt das Zauberwort für alle, die neben Ausbildung und Beruf einen großen Schritt weiterkommen möchten. Hier bietet das bbz Arnsberg die optimale Lösung mit dem Studiengang „Wirtschaftsingenieur – Energie und Gebäude“. Bei einem Info-Abend am Dienstag, 30. Juni, wird das Studium vorgestellt. Beginn ist um 18 Uhr im bbz Arnsberg, Altes Feld 20, im Kundenzentrum.

Während des Infoabends geht es um Inhalte, Ablauf und Karrierechancen. Wer danach noch offene Fragen hat, der kann sich in einem individuellen Gespräch umfassend beraten lassen.

Studieren und weiterhin Geld verdienen – das ist mit dieser Kombination möglich. Dabei macht die Mischung aus Technik und Wirtschaft das Besondere des Studiengangs aus. Das Plus dabei: Die Inhalte werden konsequent praxisorientiert vermittelt. Gelernt wird zudem orts- und zeitunabhängig, denn das Studium besteht zu ca. 75 Prozent aus Selbstlernphasen und zu etwa 25 Prozent aus Wochenend-Präsenszeiten im bbz Arnsberg. Nach neun Semestern hat man dann den „Bachelor of Engineering“ in der Tasche.

Den Studiengang bietet das Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Südwestfalen in Kooperation mit der Fachhochschule Südwestfalen an. Der Vorteil im bbz Arnsberg: Keine überfüllten Hörsäle, kleine Lerngruppen, persönliche Betreuung – beste Voraussetzungen also, von denen Studenten träumen.

Das Studium ist maß geschneidert für Anlagenmechaniker SHK, Elektroniker, technische Systemplaner oder Zimmerer, ganz gleich ob parallel zur Ausbildung oder zum Beruf. Auch weitere Berufe aus Handwerk und Industrie, auch kaufmännische, sind kombinierbar. Details dazu gibt es ebenfalls beim Info-Abend.

Das ist genau das Richtige für Ihre berufliche Zukunft? Dann melden Sie sich bitte zum Info-Abend per E-Mail an: [email protected] Für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln ist natürlich gesorgt.

Quelle: Kathrin Dictus – bbz Arnsberg

