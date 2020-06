Endlich wieder Live-Musik: Frida Gold in persönlicher Atmosphäre

Warsteiner sponsert Courtyard Concerts 2020

brilon-totallokal: Emotionales Live-Erlebnis: Am 18. Juni 2020 tritt die Band Frida Gold im Innenhof des exklusiven Living Hotel De Medici Düsseldorf auf. Gäste erleben das erste Konzert der neuen Courtyard Concerts 2020-Reihe direkt vom „Logenplatz“ in ihren Zimmern. Die Veranstaltungsreihe bereitet den Künstlern eine neue Form der Bühne. Der Auftakt „We want families in the house“ mit Frida Gold dient gleichzeitig dem guten Zweck. Ausgewählte Familien aus Düsseldorf und Umgebung erleben das Pop-Duo live.

„Hab’ zu oft das Gefühl, dass mir irgendetwas fehlt“ singt Alina Süggeler, Frontfrau von Frida Gold, im zweiten Song ihres neuen Albums „Wach“. Eine Zeile, die gerade in den letzten Monaten vielen Fans durch den Kopf geht. Musikbegeisterte träumen sich zum Konzert ihrer Lieblingskünstler – dieses Warten hat jetzt ein Ende: Das Living Hotel De Medici in Düsseldorf lädt Fans am 18. Juni 2020 zu einem einzigartigen Abend ein und lässt Herzschlag-Momente aufleben. Unter dem Motto #[email protected] spielt Frida Gold auf der 360 Grad Bühne im Innenhof des Luxushotels für alle Gäste an ihren Zimmerfenstern. Mit der Band direkt vor der Nase sind diese von der Loge aus live dabei und können das Konzert in einem der 50 Zimmer mit bis zu acht Personen verfolgen und das Zimmer zu ihrem eigenen Dancefloor machen. Das Event ist die perfekte Gelegenheit für alle, die ein handgemachtes Live-Konzert genießen möchten und ist Familien gewidmet, die in den vergangenen Monaten in ihrem Alltag viele Herausforderungen stemmen mussten.

„In den vergangenen Wochen konnten die Künstler nicht zu ihrem Publikum und die Gäste nicht zu uns. Sprich, wir konnten nicht das sein, was wir im Kern sind: Gastgeber. Das hat uns gefehlt. Darum möchten wir mit unserer neuartigen Courtyard-Reihe ein Stück dazu beitragen, dass wir wieder Gäste empfangen können, dass Gäste bei uns besondere Momente und erinnerungswürdige Hotel-Geschichten erleben und Künstler wieder einen Ort der Begegnung mit ihrem Publikum haben können“, sagt Bertold Reul, der Hoteldirektor des Living Hotel De Medici. Auch Nadja Gärtner von Warsteiner ist begeistert: „Wir freuen uns darauf, den Künstlern die Möglichkeit zu geben, endlich wieder vor Publikum aufzutreten. Auch die Fans kommen im Living Hotel De Medici auf ihre Kosten, wenn sie ihre Lieblingsacts live erleben.“ Frida Gold feierte in den letzten Jahren große Erfolge mit zahlreichen Top-Platzierungen in den Charts und überzeugt mit deutschen und englischen Texten. Der Song „Wovon sollen wir träumen?“ aus 2011 verhalf der Popmusik-Band zu großer Bekanntheit.