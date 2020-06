Dialogtour der SPD-Bundestagsfraktion macht Halt auf dem Marktplatz in Neheim

brilon-totallokal: Die SPD-Bundestagsfraktion geht auf Tour. Mit einem Bus und mit offenen Ohren für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger.

In diesem Sommer ist der Bus in Nordrhein-Westfalen unterwegs „Gekommen, um zu hören“ – und zwar weder an klassischen Infoständen oder in blanken Mehrzweckräumen – sondern mit einem Bus auf den Marktplätzen oder in Fußgängerzonen.

„Wir hören den Menschen zu. Wir möchten von ihnen erfahren, was wir im Deutschen Bundestag tun können, um das Leben der Menschen ganz konkret verbessern zu können.“, erklärt der heimische MdB Dirk Wiese aus Brilon . Dabei betont er, dass die SPD-Bundestagsfraktion jenseits von Corona in der Koalition in Berlin bereits viel erreicht hat, wie zum Beispiel bessere Bedingungen in der Pflege, höhere Investitionen in die Ausstattung unserer Schulen oder das Gute-Kita-Gesetz. Und auch für die Zukunft habe man noch viel vor: eine faire Grundrente aus Respekt vor einem Leben voller Arbeit, mehr Wohnungen zu bezahlbaren Mieten, ein flächendeckender Tarifvertrag in der Pflege oder ein sozial gerechtes Klimaschutzgesetz sind aktuelle Beispiele dafür, woran die SPD-Fraktion derzeit arbeitet, um das Leben der Menschen konkret zu verbessern.

„Besonders in dieser Zeit der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wollen wir den Menschen zuhören und ihnen Rede und Antwort stehen, zum Beispiel zu Fragen zum wichtigen und richtigen Konjunkturpaket“, so Wiese.

Daneben bleibt aber noch viel zu tun, insbesondere mit Blick auf gleichwertige Lebensverhältnisse in den Städten und auf dem Land. „Mit der Dialogtour intensivieren wir als gesamte Fraktion unseren Austausch mit den Menschen“, betont Dirk Wiese. „Neu ist die Art und Weise wie wir als Fraktion eine solche Dialogtour gestalten. Unser Tour-Bus lädt dazu ein barrierefrei und in unkomplizierter Atmosphäre zusammen zu kommen und ohne Zeitdruck über das zu reden, was den Menschen in Neheim und im Hochsauerland unter den Nägeln brennt.“

Die Dialogtour der SPD-Bundestagsfraktion steht mit Dirk Wiese am Montag, 22. Juni 2020 in der Zeit von 14:30 Uhr bis ca. 18:00 Uhr auf dem Marktplatz in Neheim, Nähe Glockenspiel.

Bildrechte: Marko Urban

Quelle: Dirk Wiese MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon