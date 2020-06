Tennisstadtmeisterschaften dieses Jahr in Madfeld!

Nach einem klaren und einstimmigen Votum aller Vereine, sollen die diesjährigen Stadtmeisterschaften im Tennis auch im Jahr der Pandemie stattfinden.

brilon-totallokal: Tennis gehört zu den kontaktlosen Sportarten und deshalb gibt es auch von behördlicher Seite wenig Bedenken, wenn alle Auflagen erfüllt werden, die dann noch bestehen. Der TC Madfeld feiert sein 40-jähriges Jubiläum und wird das Turnier wie schon vor 10 Jahren ausrichten. Für die Organisation ist, wie damals Klaus Willeke verantwortlich.

Der gerade erst neu ins Amt gewählte Geschäftsführer des TC Madfeld kommentiert die Entscheidung: „es wird sicherlich nicht einfach unter den Anforderungen der Pandemie dieses Turnier mit allen Auflagen in enger Abstimmung mit den Behörden zu organisieren, aber wir packen diese Aufgabe mutig an!“ Ausgeschrieben werden die Kategorien Doppel, Mixed und Einzel in verschiedenen Altersklassen. Meldeschluss ist vor der Auslosung am 20.07.20, die im Clubhaus des TC Madfeld ab 20 Uhr stattfindet. Gespielt wird vom 27.07.20 bis 05.08.20 auf allen Tennisplätzen im Stadtgebiet, alle Partien mit Madfelder

Spielerbeteiligung finden in Madfeld statt. Die Halbfinals und Finals werden alle vom 06.08.20 bis 08.08.20 auf dem Gelände des TC Madfeld ausgetragen. Die Siegerehrung und ein kleiner Festakt zum 40-jährigen Jubiläum des TC Madfeld 1980 e. V. ist dann am Samstag den 08.08.20 ab 20 Uhr auf dem Vereinsgelände geplant. Anschließend lassen Organisatoren und Spieler den Abend gemütlich beim Bierchen ausklingen. Die Organisatoren hoffen auf gutes Tenniswetter, spannende Spiele, viele Zuschauer und viele Anmeldungen unserer aktiven Tennisspieler im Stadtgebiet.

Das Nenngeld soll je Spieler einmal 12 EUR betragen, unabhängig davon ob er drei, zwei, oder nur eine Kategorie meldet. Eine B-Runde mit tollen Sachpreisen ist in allen Kategorien geplant, damit sich auch für die nicht so starken Spieler eine Meldung lohnt. „Es tut unserem Vereinsleben gut von Zeit zu Zeit eine so große Aufgabe gemeinsam zu stemmen“, kommentiert der 1. Vorsitzende Willi Kemmerling die Entscheidung, das Turnier auch in diesem besonderen Jahr der Pandemie stattfinden zu lassen. Bis es losgeht wartet noch viel Arbeit auf die Organisatoren und manche Trainingsstunde, um am Ende vielleicht für Madfeld den einen oder anderen Überraschungserfolg auf eigenem Platz zu feiern!

Quelle: TC Madfeld 1980 e. V.

