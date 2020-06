Bäckerei Isken zum dritten Mal in Folge mit dem Ehrenpreis Meister.Werk.NRW ausgezeichnet

Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser würdigt die Leistung der Handwerks-Betriebe und ihrer Belegschaften

brilon-totallokal: Die Niedersfelder Bäckerei Isken ist jetzt zum dritten Mal in Folge mit dem Ehrenpreis Meister.Werk.NRW des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Damit ist das mittelständische Unternehmen eines von insgesamt 86 Bäcker-, Fleischer-, Konditoren- und Brauhandwerksbetrieben landesweit, die diese Auszeichnung erhielten. „In den zurückliegenden Wochen mussten wir auf viel verzichten, aber nicht auf qualitativ hochwertige Lebensmittel“, würdigte Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser die Leistungen der Betriebe über eine Videobotschaft. „Dafür möchte ich dem Bäcker-, Fleischer-, Brauer- und Konditoren-Handwerk persönlich Danke sagen, stellvertretend auch für die 18 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher in Nordrhein-Westfalen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mit großem Engagement, Leistungsfähigkeit und Flexibilität trotz vieler Einschränkungen die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt. Unser Lebensmittel-Handwerk ist hervorragend aufgestellt. Die 86 Preisträgerinnen und Preisträger sind hierfür der beste Beleg“, so die Ministerin weiter.

Aufgrund der bestehenden Umstände und der Schutzmaßnahmen durch die Corona-Pandemie konnte der traditionelle Festakt zur Verleihung des Preises in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Die Videobotschaft wurde über die Social-Media-Kanäle des Ministeriums veröffentlicht. Trotz dieser Umstände kam die Botschaft der Preisverleihung an: Das Lebensmittelhandwerk ist eine tragende Säule unserer Ernährungswirtschaft. Es bietet mehr als 100.000 Menschen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz und zahlreichen jungen Menschen einen Ausbildungsplatz.

Die Bäckerei Isken ist mit ihren 21 Filialen und rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein namhaftes Unternehmen im Hochsauerlandkreis. „Gerade in der Corona-Krise sind wir sehr beeindruckt von der Loyalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dem Unternehmen gegenüber und der Solidarität untereinander“, so Geschäftsführer Meinolf Ittermann. Unternehmensführung, Qualität, Hygiene, tarifliche Entlohnung und Fortbildung sind nur einige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um mit diesem Preis ausgezeichnet zu werden. „Ich gratuliere der Bäckerei Isken sehr herzlich zu dieser hohen Auszeichnung. Ich freue mich, dass dieser Traditionsbetrieb derart gut aufgestellt und unser Handwerk für die Zukunft bestens positioniert ist“, so der Landesinnungsmeister Jürgen Hinkelmann.

Bild: Auf dem Foto zu sehen sind: Geschäftsführer Meinolf Ittermann und Verkaufsleiterin Heidemarie Guller.

Fotoquelle: Meister.Werk.NRW!

Quelle: Ralf Hermann

