Seminar rund um Rücken und Haltung

Wer trägt gelegentlich schwer an Lasten, wem sitzen Sorgen im Nacken?

brilon-totallokal: Ein Seminar der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. zeigt Lösungswege auf. Vom 4. bis 5. September 2020 findet unter Leitung von der Gestalttherapeutin Margret Hilleringmann ein Seminar unter dem Titel „Rückgrat zeigen! Mach‘ Dich gerade!“ in der Tagungsstätte Soest statt. Der Körper ist ein wertvoller Kompetenzspeicher. Jede Erfahrung, die im Laufe des Lebens gemacht wurde, speichert sich im Körper ab, oft in Form von Blockaden, Schmerzen und anderen körperlichen Beeinträchtigungen. In diesem Seminar wird der Aufrichteimpuls des Rückens gestärkt, Blockaden gelockert oder aufgelöst. Die Seminargebühr betragen ohne Kost und Logis 75 €.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

