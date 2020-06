Endspurt: „DesignTalente Handwerk NRW 2020“

Anmeldeschluss zum hochdotierten Wettbewerb ist der 1. Juli 2020

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr richtet der Westdeutsche Handwerkskammertag den unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Armin Laschet stehenden Wettbewerb „DesignTalente Handwerk NRW 2020“ aus. Der Wettbewerb wird vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Mit dem Wettbewerb bietet der Westdeutsche Handwerkskammertag jungen Handwerkerinnen und Handwerkern die Möglichkeit, ihre praxistauglichen und hochwertigen Lösungen der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Design im Handwerk hat als Querschnittskompetenz einen besonderen Stellenwert in der Aus- und Weiterbildung. Gutes Design stellt im Handwerk Marktbehauptung und Wettbewerbsfähigkeit sicher“, unterstreicht Matthias Heidmeier, Hauptgeschäftsführer des Westdeutschen Handwerkskammertages. Der Wettbewerb „DesignTalente Handwerk NRW 2020“ leistet dazu einen wichtigen Beitrag.

Die Anmeldungen zum Wettbewerb sind bereits in vollem Gange. Teilnehmen dürfen alle, die im Handwerk eine Gesellenprüfung bestanden haben und zum Anmeldeschluss 01.07.2020 nicht älter als 30 Jahre sind.

Die Anmeldung ist online unter www.designtalente-handwerk-nrw.de in wenigen Minuten erledigt. Das Online-Formular ausfüllen und Fotos der eigenen Wettbewerbsarbeiten hochladen. Zudem ist die Anmeldung zum Wettbewerb per App möglich. Sowohl bei iTunes wie auch bei Google Play steht die App des Westdeutschen Handwerkskammertags kostenlos zum Download zur Verfügung. In den Stores nach „DesignTalente“ suchen, App herunterladen und dann die Bewerbung bis zum 1. Juli 2020 abschicken, fertig.

Der Weg zu insgesamt 21.000 Euro Preisgeldern für junge Talente des gestaltenden Handwerks ist somit einfach. Auf die Preisträger wartet in jedem der sechs Themenbereiche – Möbel, Skulpturen, Schmuck, Kleidung, Medien, Wohnen und in der Kategorie »Sonderpreis« – jeweils ein Preisgeld von 3.000 EUR.

Die Sieger in Sachen Design im Handwerk werden im Rahmen der Ausstellungseröffnung am 11. Oktober 2020 in den Räumen der Handwerkskammer Düsseldorf geehrt. Die Ausstellung der von der Fachjury zugelassenen Wettbewerbsarbeiten ist vom 11. bis zum 25. Oktober 2020 in den Räumen der Handwerkskammer Düsseldorf für Besucher geöffnet.

Zur Online-Anmeldung für Wettbewerbsteilnehmer*innen geht es unter www.designtalente-handwerk-nrw.de

Quelle: Markus Kluft – Handwerkskammer Südwestfalen

