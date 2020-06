Paderborn-Lippstadt Aiport bereitet sich auf Wiederaufnahme des Flugverkehrs vor

Schutzmaßnahmen für Passagiere und Beschäftigte

brilon-totallokal: Am Paderborn-Lippstadt Airport werden aktuell umfangreiche Maßnahmen zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln umgesetzt, damit Fluggäste bei der Wiederaufnahme des Flugverkehrs sicher reisen können. In allen Bereichen des Flughafens besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Auf das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern wird durch Bodenmarkierungen, Beschilderungen und Sitzaufleger hingewiesen.

Die Maßnahmen umfassen auch erhöhte Reinigungsintervalle der sanitären Anlagen und Touch-Points, sowie eine Desinfektion der Handauflageflächen von Rollstühlen und Kofferwagen nach jeder Benutzung. Über regelmäßige Lautsprecherdurchsagen in deutscher und englischer Sprache sowie Videoeinblendungen werden die Passagiere über die Maßnahmen informiert und zum regelmäßigen Waschen oder Desinfizieren der Hände aufgefordert. Hierzu stehen Desinfektionsmittelspender an zentralen Punkten bereit.

An den Check-in-Schaltern soll ein abstandswahrendes Leitsystem mittels Bodenmarkierungen und Beschilderungen geringe Abstände in den Warteschlangen vermeiden helfen. Darüber hinaus sind Plexiglasscheiben, die beim Boarding für zusätzlichen Schutz sorgen, vorgesehen.

Nach der Landung am Airport erfolgt die Gepäckausgabe an markierten Stellen am Kofferband. Bei hohem Gepäckaufkommen nehmen Flughafenmitarbeiter das Gepäck vom Band und stellen es in dafür vorgesehene Pick-up-Zonen so ab, dass es die Passagiere unter Wahrung der Abstandsregeln entgegennehmen können. Zudem ist der Ankunftsbereich den ankommenden Reisenden vorbehalten. Abholer können die Fluggäste dann im Außengelände des Terminals begrüßen.

„Alle Maßnahmen dienen dazu, unsere Passagiere sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Wir wollen, dass eine Flugreise bei uns so sicher wie möglich angetreten werden kann. In unserem Terminal und den weiteren Bereichen verfügen wir über genügend Platz, damit die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln lückenlos eingehalten werden können“, betont Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

Sämtlichen Maßnahmen liegen Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) sowie der EU zugrunde. Alle Maßnahmen werden stets auf Aktualität und mögliche Erweiterungen geprüft.

Quelle: Stefan Hensel – Paderborn-Lippstadt Airport

